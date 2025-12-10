В България лесно бутаме правителства: Какво правим след това?

Очаква се да видим дали вотът на недоверие към правителството и енергията от протестите ще пренаредят политическия пъзел у нас.

"Големият път се извървява от малки стъпки. Решението е на улицата. Идва Коледа, може протестът временно да се затиши", каза социологът Кольо Колев в предаването "България сутрин".

Той прогнозира, че може да има рокади и смяна на кабинета.

Според историка и политически анализатор доц. Светослав Живков. протестиращите биха могли да ускорят падането на кабинета.

"Вероятно кабинетът ще оцелее до Нова година, но след това ще видим как ще продължат нещата", отбеляза той.

"Г-н Борисов слуша и протестите, и социолозите. Определено внимава в тази посока и това е много добро качество", посочи Колев.

Според доц. Живков проектобюджетът е бил само повод за отприщване на напрежението, трупано от години.

Той е на мнение, че една министерска криза по никакъв начин няма да повлияе на Еврозоната.

"И опозицията има своята роля - дали те ще оглавят протеста, или ще го обезглавят и ще го оставят да затихне - и това е възможен ход. Напълно е възможно и под повърхността на относителната стабилност на политическите формации да тлее напрежение, което чака първата искра, която да го взриви", коментира Колев.

По думите му сметките на политическите формации са без кръчмар.

"Наблюдава се много силен негативизъм въобще към политическото, което според голяма част от избирателите не изразява техните виждания. Напълно е възможно протестът да взриви нещата, а партиите да се окажат неподготвени за тона, който ще последва", добави социологът.

Колев е на мнение, че в обозримо бъдеще ще бъде обявена политическата формация на президента, "защото времето изисква политическа алтернатива".

"Този кабинет трудно може да изкара повече от няколко месец. Г-н Борисов сам е предприемал стъпки за оттегляне на конкретното правителство. Важно е да уточни и разясни отношенията си с г-н Пеевски. Остава водещият въпрос - в България лесно бутаме правителства, но какво правим след това", каза още доц. Живков.

Той се съмнява правителството да "устиска" до президентските избори през есента на 2026 г.