"Да, България": Управляващите заглушават мобилните телефони за протеста довечера

Мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста срещу управляващите довечера. Това обявиха от трибуната на Народното събрание в свои кратки изказвания съпредседателите на “Да, България” Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. И призоваха премиера Росен Желязков, независимо дали има отношение към това действие, да разпореди на специалните служби да го отменят.

"Нашите екипи установиха аномалии и смущения в мобилния сигнал около Народното събрание. Ако са изкарали службите техниката, да я приберат. Искате ли да ви покажа измерванията, ако много разбирате”, каза той към зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов, който го апострофира зад гърба, че това не е вярно.

Според проверката на техническите екипи, със специален хардуер се симулират фейк сим карти, които се връзват към мобилните клетки, като по този начин ги претоварват и те започват да отказват. Но това не е класически джамър, а по-умна технология. Сигналът за претоварването е дошъл от един от мобилните оператори, които са дошли да поставят допълнителни клетки от площада и техните експерти са били шокираха от данните, след като са пуснали своите тестове.

Ивайло Мирчев заяви от парламентарната трибуна, че това се е случвало и при двата големи протеста на Ларгото досега, но третия път довечера няма да позволят да се случи. “Сигналът в Народното събрание е по-силен отколкото отвън и това е много интересно! Няма да го оставим това по този начин. Да заглушавате сигнала, без значение дали вие знаете за това, г-н премиер, за да не могат хората да си качват довечера снимките от протеста, е пълно безобразие! И който не е толкова зависим от Пеевски, да стане и да го реши този проблем”, призова съпредседателят на “Да, България”