Кабинетът отпусна 1,7 млн. лева за неприетите деца в детски градини

Кабинетът одобри 1 763 635 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места, стана ясно от днешните решения на Министерския съвет.

Средствата се предоставят за 2037 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 15 септември до 31 октомври и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.