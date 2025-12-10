IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кабинетът отпусна 1,7 млн. лева за неприетите деца в детски градини

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 15 септември до 31 октомври

10.12.2025 | 16:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Кабинетът одобри 1 763 635 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места, стана ясно от днешните решения на Министерския съвет. 

Средствата се предоставят за 2037 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 15 септември до 31 октомври и ще бъдат преведени по бюджетите на общините. 

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

