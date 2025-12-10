"Бъдеще в България": Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще, ние ще сме на площада СНИМКИ

Снимки: БГНЕС 1 / 49 / 49

Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще, ние ще сме хората на площада, които държат сметка, заявиха млади медици от Инициативния комитет „Бъдеще в България“ по време на протеста в столицата. Те подчертаха решимостта си да продължат да настояват за реформа в здравеопазването.

Даниел Кипров от „Бъдеще в България“ посочи пред протестиращите, че младите лекари са сред основните двигатели на протестната енергия през последните месеци. Той припомни, че недоволството е започнало преди повече от седем месеца и оттогава не е спирало.

По думите му много млади медици избират да напуснат страната, защото не виждат перспектива у нас – както заради ниското заплащане, така и заради „порочни практики“ в здравната система. „Ние можехме да направим същото, но избрахме да останем и да се борим за промяна“, каза той, цитиран от БТА.

Кипров заяви, че младите медици често чуват, че „от тях нищо не зависи“, въпреки че именно те поемат дежурствата по празници, уикенди и нощи. Той определи като „половинчати“ и „закъснели“ опитите на институциите да предложат решения, когато напрежението вече е нараснало.

Той критикува и промените в наредбата за признаване на чуждестранни дипломи, като заяви, че те заобикалят усилията на българските млади кадри. „Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще, ние ще сме хората на площада, които държат сметка“, посочи той.

Студентката по медицина Веселина Димитрова заяви, че когато гражданите са заедно, са по-силни, след което протестиращите започнаха да скандират „Заедно“.

Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България".

Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски".

На протеста от ПП-ДБ събират и подписи за петиция за оставката на правителството. Събралите се на площада получават стикери с QR кодове с повече информация за петицията.

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".