Мерц: Предстоят още преговори за мира в Украйна

Страните от Европейския съюз планират по-нататъшни преговори през следващи дни, за да координират усилията си за постигане на мирно споразумение във войната в Украйна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, като подчерта, че иска споразумение на ниво ЕС за използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна, предаде Ройтерс.

"Европейските интереси в областта на сигурността трябва да бъдат защитени [...] На този фон планираме по-нататъшни координационни преговори през следващите дни", заяви Мерц на пресконференция в Берлин с хърватския министър-председател Андрей Пленкович, като добави, че Украйна е ангажирана с постигането на решение чрез преговори.

На фона на публикуваната от Вашингтон нова Стратегия за национална сигурност, която е силно националистическа и в която се говори за "цивилизационното западане" на Европа, Мерц заяви, че иска САЩ да бъдат партньор в бъдеще, въпреки променящите се отношения, и подчерта, че следващия път, когато се види с американския президент Доналд Тръмп, ще му каже за постигането на успех с миграционната политика и намаляването приблизително наполовина на броя на търсещите убежище в Германия.

"Подготвяме се за промяна в трансатлантическите отношения. Но все пак бих искал да ги разгледам като партньорство и се надявам, че Америка вижда това по същия начин в отношенията си с Европа, а също и с Германия", заяви Мерц.

Европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и британският министър-председател Киър Стармър, ще се срещнат в понеделник в Берлин, за да обсъдят ситуацията в Украйна, съобщиха за Ройтерс двама дипломати от ЕС, пожелали анонимност. Очаква се на срещата да присъстват лидери на около десет европейски държави, всички съюзници на Украйна, уточниха дипломатите.

По-рано днес Елисейският дворец съобщи, че за утре е насрочена нова среща на т. нар. Коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна, отбелязва Франс прес. Неформалната коалиция от съюзници на Киев, ръководена съвместно от Великобритания и Франция, ще проведе срещата си чрез видеоконферентна връзка.

На фона на случващото се министрите на отбраната на Германия, Франция и Испания ще се срещнат в петък в Берлин, съобщи германското Министерство на отбраната, като трите страни ще обсъдят съдбата на съвместния си проект за "Бъдеща бойна въздушна система" ("Future Combat Air System" - FCAS) на стойност 100 милиарда евро, пише БТА.