Украйна и САЩ ще обсъдят възстановяването на страната след войната

Това заяви Зеленски

10.12.2025 | 22:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински официални представители ще проведат по-късно днес разговори с американските си колеги по въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия, предаде Ройтерс. 

По-широката 20-точкова рамка за мирен план ще бъде предадена на САЩ в близко бъдеще, подчерта той. 

На фона на това по-рано днес украинската армия съобщи, че отблъсква продължаваща атака срещу град Покровск в Донецка област, предприета тази сутрин от руските сили. 

"Руснаците използваха бронирани превозни средства, автомобили и мотоциклети. Конвоите се опитаха да пробият от юг към северната част на града", съобщи 7-и корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, участващ в сраженията в Покровск, във "Фейсбук". 

Русия твърди, че контролира града изцяло, но Киев заявява, че държи контрола над северната му част. Ако руските войски превземат Покровск, това ще бъде най-голямата им победа на бойното поле в Украйна от близо две години, отбелязва БТА. 

Володимир Зеленски сащ украйна
Войната в Украйна
