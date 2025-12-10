Българи се събраха и пред ЕП в Брюксел на протест

Българи протестираха тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел с възгласи "Оставка!" и плакати срещу корупцията в нашата страна. Събитието бе свикано в социалните мрежи по повод днешните протести в България.

Сред присъствалите над 100 души имаше и деца, включиха се също евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП –ДБ/"Обнови Европа"). Нямаше речи, а протестът продължи кратко заради липсата на разрешение от местните власти, пише БТА.

Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".