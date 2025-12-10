IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Българи се събраха и пред ЕП в Брюксел на протест

Събитието бе свикано в социалните мрежи по повод днешните протести в България

10.12.2025 | 20:52 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българи протестираха тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел с възгласи "Оставка!" и плакати срещу корупцията в нашата страна. Събитието бе свикано в социалните мрежи по повод днешните протести в България.

Сред присъствалите над 100 души имаше и деца, включиха се също евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП –ДБ/"Обнови Европа"). Нямаше речи, а протестът продължи кратко заради липсата на разрешение от местните власти, пише БТА.

Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЕП Брюксел протест
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem