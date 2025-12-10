Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет са блокирани

Протестиращи се изтеглят от центъра на София - Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет " Св. Климент Охридски" са блокирани, пише БТА.

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки. Кръстовището при Софийския унивреситет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На Орлов мост движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт.

По бул. „Цариградско шосе“ протестиращи се придвижват пеша, като са заели булеварда и в двете посоки. Движението е спряно. На булеварда има и полицейски коли.

С изпълнение на българския химн приключи по-рано протестът срещу правителството в центъра на София.

Протестът започна в 18:00 часа под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България".