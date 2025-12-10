IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 128

Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет са блокирани

Протестиращи се изтеглят от центъра на София

10.12.2025 | 22:30 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Протестиращи се изтеглят от центъра на София - Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет " Св. Климент Охридски" са блокирани, пише БТА. 

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки. Кръстовището при Софийския унивреситет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На Орлов мост движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт. 

Свързани статии

По бул. „Цариградско шосе“ протестиращи се придвижват пеша, като са заели булеварда и в двете посоки. Движението е спряно. На булеварда има и полицейски коли. 

С изпълнение на българския химн приключи по-рано протестът срещу правителството в центъра на София. 

Протестът започна в 18:00 часа под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протест
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem