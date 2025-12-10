IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано

От сцената звучи музика и групи хора танцуват и пеят

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки че беше обявен край на протеста срещу правителството. 

Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора. 

От сцената звучи музика и групи хора танцуват и пеят.

Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция, пише БТА. 

