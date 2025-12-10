Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки че беше обявен край на протеста срещу правителството.

Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора.

От сцената звучи музика и групи хора танцуват и пеят.

Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция, пише БТА.