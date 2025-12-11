Община Бобошево е осъдена на 5000 лв. обезщетение за ухапване от куче

Районен съд постанови обезщетение от 5000 лева заради ухапана от безстопанствено куче четвъртокласничка. Община Бобошево трябва да плати и 500 лева разноски по делото, съобщи БНР.

Решението може да се обжалва пред Окръжния съд в Кюстендил.

Инцидентът е от май в с. Усойка. Нахапаното момиче е с рана на крака - не е пострадало сериозно, но е било силно уплашено. Детето е прегледано от лекар и е с издадено медицинско свидетелство.

"В резултат на ухапването на потърпевшата била причинена кървяща рана с диаметър около 1 см, а тя изживяла страх и ужас и дълго време след инцидента сънят ѝ бил неспокоен", пише в решението.

Само ударът с дърво от един от съселяните предотвратил по-нататъшната агресия на кучето. Делото е заведено от майката на детето. Въпреки сигналите на местните хора кучето не е било прибрано в приют, какъвто в общината няма.