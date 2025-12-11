IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Община Бобошево е осъдена на 5000 лв. обезщетение за ухапване от куче

Инцидентът е станал в с. Усойка, пострадала е 4-класничка

11.12.2025 | 11:04 ч. 6
Снимка Пиксабей

Районен съд постанови обезщетение от 5000 лева заради ухапана от безстопанствено куче четвъртокласничка. Община Бобошево трябва да плати и 500 лева разноски по делото, съобщи БНР.

Решението може да се обжалва пред Окръжния съд в Кюстендил.

Инцидентът е от май в с. Усойка. Нахапаното момиче е с рана на крака - не е пострадало сериозно, но е било силно уплашено. Детето е прегледано от лекар и е с издадено медицинско свидетелство. 

"В резултат на ухапването на потърпевшата била причинена кървяща рана с диаметър около 1 см, а тя изживяла страх и ужас и дълго време след инцидента сънят ѝ бил неспокоен", пише в решението.

Само ударът с дърво от един от съселяните предотвратил по-нататъшната агресия на кучето. Делото е заведено от майката на детето. Въпреки сигналите на местните хора кучето не е било прибрано в приют, какъвто в общината няма. 

