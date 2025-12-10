IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Лавров: Доларът е създаден като полза за световната икономика, а не като метод за наказание

Той е общо благо

10.12.2025 | 14:52 ч. Обновена: 10.12.2025 | 14:54 ч. 10
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Доларът трябваше да бъде универсално благо за осигуряване на ефективното функциониране на световната икономика, а не инструмент за наказване на непокорните.  Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на правителствения час в Съвета на федерацията, предава ТАСС.

Той си спомни как преди 20-30 години служители във Вашингтон заявиха, че „доларът не е американска собственост“.

„Той е общо благо, което осигурява, смазва и позволява на цялата световна икономика да функционира най-ефективно“, отбеляза Лавров.

Свързани статии

Руският външен министър добави още, че по време на предизборната кампания настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп „е остро критикувал действията на 46-ия президент на САЩ Джо Байдън и неговата администрация по използване на долара като инструмент за санкции, инструмент за наказание на непокорните и инструмент за постигане на политически и идеологически цели“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лавров Русия САЩ долар
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem