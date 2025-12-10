Доларът трябваше да бъде универсално благо за осигуряване на ефективното функциониране на световната икономика, а не инструмент за наказване на непокорните. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на правителствения час в Съвета на федерацията, предава ТАСС.

Той си спомни как преди 20-30 години служители във Вашингтон заявиха, че „доларът не е американска собственост“.

„Той е общо благо, което осигурява, смазва и позволява на цялата световна икономика да функционира най-ефективно“, отбеляза Лавров.

Руският външен министър добави още, че по време на предизборната кампания настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп „е остро критикувал действията на 46-ия президент на САЩ Джо Байдън и неговата администрация по използване на долара като инструмент за санкции, инструмент за наказание на непокорните и инструмент за постигане на политически и идеологически цели“.