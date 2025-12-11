Кели Озбърн бясна на хората, които критикуват отслабването ѝ

Кели Озбърн отвръща на критиците си, а плътно зад нея е майка ѝ. По време на интервю на Шарън Озбърн при Пиърс Морган, водещият пусна Instagram видео, в което 41-годишната Кели реагира на онлайн коментари за драстичното си отслабване. Тя обяснява, че се бори да се храни след смъртта на баща си Ози на 22 юли.

"На хората, които си мислят, че са забавни, пишейки: "Болна ли си?" или "Спри "Оземпис" ("Ozempic"), не изглеждаш добре" - баща ми току-що почина. Правя най-доброто, на което съм способна. И на всички такива хора - разкарайте се", казва Кели във видеото, което вече е изтрито.

Шарън веднага се съгласява: "Права е. Загуби баща си и в момента не може да се храни."

Кели, която стана известна на 15 години в "The Osbournes", от години говори открито за борбата си с килограмите и общественото осъждане. През май тя сподели, че през живота си е получавала повече нападки за теглото си, отколкото за проблемите си със зависимостите.

"Никога няма статия за мен без коментар за теглото ми", казва тя, допълвайки, че е било тежко както когато е била пълна, така и сега, когато е отслабнала.

Тя си спомня как хората са ѝ повтаряли: "Толкова си красива, просто отслабни малко и ще бъдеш пълен пакет."

Обидите ѝ влияели тежко психически. След като пробвала операции, лекарства, диети и тренировки, тя казва, че най-накрая е "подредила мислите си" и тогава всичко се оправило.

Тя споделя още, че по време на бременността си със сина си Сид, който сега е на 3 години, е останала вкъщи през всичките девет месеца, защото се е страхувала да не бъде осмивана онлайн, както някога се случи с Джесика Симпсън. Тогава Кели качила около 45 килограма и не е искала нейни снимки да излизат публично.

Изолацията обаче ѝ дала нещо важно - време с баща ѝ Ози, докато партньорът ѝ Сид Уилсън бил на турне. Двамата прекарвали дните заедно. Гледали сериали, играели карти и Jenga, пазели диета заедно и правели упражнения в басейна, тъй като неговата физиотерапия съвпадала с препоръките за нея.

"Прекарахме си страхотно заедно", казва Кели, цитирана от People.