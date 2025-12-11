ПСС: Добри са условията за туризъм по планините

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, духа слаб вятър, а температурите са около 2-3 градуса. От ПСС предупреждават, че пътеките във високите части на планините са заледени.

Съоръженията по курортите не работят.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 5°. (БТА)