Откриха нефтено петно край Созопол, синът на изчезналия капитан Спасов се надява на чудо

Екипи от доброволци локализираха нефтено петно в акваторията на Созопол, близо до мястото, където е изгубен сигналът от риболовния кораб. Наличието на дизелово гориво на повърхността е сериозен индикатор, че плавателният съд е претърпял инцидент и е потънал в този район, предаде БГНЕС.

При огледа на крайбрежните скали не са открити следи от екипажа или останки от кораба. Дълбочината в зоната на разлива е 38 метра, което затруднява работата на доброволните екипи, чиято сонарна техника не е успяла да идентифицира обекта на дъното.

Координатите на мястото са предадени на Гранична полиция. Очаква се включването на специализирани водолази, които да извършат детайлен оглед на морското дъно и да изяснят съдбата на тричленния екипаж.

"Баща ми каквото реши, това прави. Баща ми е един от най-опитните капитани – за него хубаво, лошо време няма, газ и вътре. Брат ми работи 7 години с него", каза Християн Спасов пред бТВ.

По думите му те са влезнали в морето за улов на акула, надява се на чудо.

Рибарят Георги Янчев познава екипажа и смята, че корабът е потънал за три минути.

"Снощи както си говорихме с колеги цялото действие се развива за три минути и стигнахме до извода, че най-вероятно е взрив или дрон, или мина. Защото той нито е подал сигнал, нито е натиснал защита, нито се е обадил по телефона", коментира Янчев.

Днес доброволци от цялата страна се събраха за да обходят района край Созопол. В издирването са се включили и рибари от първото турско пристанище Инеада.

В операцията по издирване се включи и вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза "Чайка". В издирвателните действия и днес участва фрегата "Дръзки", съобщиха от Министерството на отбраната.

Фрегата "Дръзки" остана единственият кораб, който продължи издирването на изчезналия риболовния кораб през цялата нощ, уточниха оттам.