Двойна трагедия: Кучето на Линдзи Вон е починало ден след инцидента на 8 февруари СНИМКИ

Линдзи Вон преживява лична трагедия, на фона на професионалната - ден след катастрофата ѝ в Италия, която на практика сложи край на мечтата ѝ за Олимпиадата през 2026 г., е починало и кучето ѝ.

Трикратната олимпийска медалистка съобщи в сряда в социалните мрежи, че любимецът ѝ Лео е починал на 9 февруари. Линдзи разказва, че приятелчето ѝ е водело битка с рак на белия дроб, а сърцето му вече е отказвало.

Според думите ѝ тя се е сбогувала с него от болничното си легло - още един удар в това, което описва като "вероятно най-тежките няколко дни в живота си".

Вон си спомня, че Лео е бил до нея и я е окуражавал малко след втората ѝ операция на предна кръстна връзка през 2013 година. Тя разказва и как през 2014 г. е гледала Олимпийските игри в Сочи от дивана вкъщи, заедно с него.

В поста си Вон добавя, че намира утеха в мисълта, че Лео вече е заедно с другите ѝ две кучета - Луси и Беър - както и с членове на семейството, които е загубила наскоро, на небето.

Тя завършва с думите: "Днес влизам за поредна операция. Ще мисля за него, когато затворя очи. Ще те обичам завинаги, голямото ми момче."

Припомняме, че Вон бе изнесена с хеликоптер от планината край Кортина д’Ампецо след падане по време на спускането на 8 февруари, по време на Зимните олимпийски игри. Тя е прекарала повече от седмица в болница в Италия, където е претърпяла няколко операции, преди да се върне в САЩ. В понеделник обаче каза на феновете си, че все още не може да се изправя сама.