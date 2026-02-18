До края на годината България ще има своя мрежа от зарядни станции за електромобили

Електромобилите не са временна мода, а естествена стъпка към по-чист въздух и по-нормална среда на живот.

Макар да не решават всички екологични проблеми, те премахват най-сериозния - изгорелите газове в градовете и по натоварените пътни артерии.

Истинската промяна не е в това да караме "по-модерно", а да живеем по-спокойно и без постоянен шум и замърсяване под прозорците си.

Зарядна инфраструктура

Именно в тази посока са насочени и усилията по програма "Транспортна свързаност 2021-2027", откъдето идва финансирането за изграждането на нова зарядна инфраструктура за електромобили.

"По тези първи шест договора ще бъдат изградени над 20 зарядни станции. Като на тях ще могат да зареждат 30 автомобила. Тези първи договори са на стойност с 1,4 милиона евро. Мощността на инфраструктурата се обуславя от съответното местоположение. Тези, които са по основната мрежа, трябва да имат мощност над 600 кВт на заряден център и поне две точки с изходна мощност 150 кВт. А на широкообхватната мрежа изискванията са малко по-ниски. Там зарядният център трябва да има мощност 300 кВт и поне една точка с минимална мощност 150 кВт. Като предвидените за изграждане центрове, за които подписахме договори, са с мощност между 350 и 1200 кВт. Зарядните станции варират между 150 и 400 кВт в тях. Допълнително, бенефициентите ще изградят и фотоволтаични централи, както и батерии, за да могат да зареждат самите станции", поясни началникът на отдел програмиране в управляващия орган на програма "Транспортна свързаност 2021-2027" инж. Ивета Колева в студиото на "Директно".

Срокове и локации

Най-краткият срок за изпълнение на проект е 12 месеца, което означава, че първите станции могат да бъдат завършени още до края на годината.

Максималният срок е 30 месеца, като до 2028 г. всички обекти трябва да бъдат изградени и въведени в експлоатация.

Това означава, че още в рамките на тази година е възможно шофьорите да започнат да използват част от новите съоръжения.

"Изискването е те да са разположени на републиканската пътна мрежа, да са извън границите на града и по протежение на трансевропейската транспортна мрежа или на до 3 км от пътища от републиканската пътна мрежа, и да съвпада с трансевропейската основна и широковатна пътна мрежа", поясни инж. Колева пред Bulgaria ON AIR.

Сред първите локации са участъци на автомагистрала "Тракия" при изходите за Чирпан и село Кабиле, районът на Асеновградско шосе край Пловдив, в близост до Мездра, в местност Лъка край Аксаково и до село Завой край Ямбол.

Изборът на тези места не е случаен - това са ключови точки с интензивен трафик по основни магистрали и първокласни пътища.

Според европейските изисквания на всеки 60 километра по основната TEN-T мрежа трябва да има изградена зарядна инфраструктура с определена мощност, което гарантира сравнително гъсто покритие по най-натоварените направления.

Нови процедури и финансиране

Паралелно с първата схема вече е обявена и втора процедура за кандидатстване със срок до 16 юли. Този път право на участие имат не само микро-, малки и средни предприятия, но и големи компании. Максималният размер на безвъзмездната помощ остава 256 000 евро на проект.

Не са допустими проекти в югозападния регион - София-град, София-област, Благоевград, Перник и Кюстендил. Всички останали региони могат да кандидатстват.

Общият бюджет по мярката е 15 милиона евро. В зависимост от броя и качеството на одобрените проектни предложения ще стане ясно какво пълно покритие по трансевропейската мрежа може да бъде постигнато.

Министерството на транспорта и съобщенията подкрепя и изграждането на още седем зарядни станции, одобрени по Механизма за свързване на Европа. Пет от тях вече се изпълняват, а за останалите две предстои подписване на договори. Общата стойност на тези проекти е около 10 милиона евро.

Целта е новите центрове да допълнят съществуващата мрежа и да отговорят на нарастващото търсене на електромобили в страната.