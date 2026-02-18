Руските спортисти на Олимпийските игри не получили смартфони, само "паста за зъби"

Руските спортисти, участващи в Олимпийските игри, не получиха мобилни телефони, както всички останали участници, заради санкциите, съобщи RBC, позовавайки се на Международния олимпийски комитет.

Преди началото на игрите организаторите обявиха, че всички участници ще получат телефони от Samsung, спонсор на Международния олимпийски комитет, като подаръци.

На 17 февруари обаче руският ски алпинист Никита Филипов съобщи, че той и останалите спортисти не са получили телефони. За тях имало "само шампоан и паста за зъби" като подаръци.

Международният олимпийски комитет официално обясни това, като заяви, че им е законово "забранено да разпространяват устройства на спортисти от определени страни".

От 2022 г. ЕС ще забрани вноса на луксозни стоки в Русия под санкции. Това включва телефони на цена над 750 евро.

На Олимпийските игри през 2024 г., които се проведоха в Париж, руснаците също не получиха телефони от спонсори.