IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Руските спортисти на Олимпийските игри не получили смартфони, само "паста за зъби"

Причината са сакнциите срещу Москва

18.02.2026 | 20:44 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Руските спортисти, участващи в Олимпийските игри, не получиха мобилни телефони, както всички останали участници, заради санкциите, съобщи RBC, позовавайки се на Международния олимпийски комитет.

Преди началото на игрите организаторите обявиха, че всички участници ще получат телефони от Samsung, спонсор на Международния олимпийски комитет, като подаръци.

На 17 февруари обаче руският ски алпинист Никита Филипов съобщи, че той и останалите спортисти не са получили телефони. За тях имало "само шампоан и паста за зъби" като подаръци.

Международният олимпийски комитет официално обясни това, като заяви, че им е законово "забранено да разпространяват устройства на спортисти от определени страни".

От 2022 г. ЕС ще забрани вноса на луксозни стоки в Русия под санкции. Това включва телефони на цена над 750 евро.

На Олимпийските игри през 2024 г., които се проведоха в Париж, руснаците също не получиха телефони от спонсори.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Олимпийски игри телефон руски спортисти санкции
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem