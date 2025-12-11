IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Депутатите в нова 30-минутна почивка преди вота, поиска я ИТН

Очаква се гласуването да е след 14 часа

11.12.2025 | 13:46 ч. Обновена: 11.12.2025 | 13:48 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Депутатите излязоха в нова 30-минутна почивка по искане на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН).

В часа, в който трябваше да бъде гласуван шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ за провал в икономическата политика, заседанието на парламента беше подновено, но в пленарната зала не бяха представителите на Министерския съвет, както и депутатите от „БСП-Обединена левица“. Не присъстваше и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По искане на Павела Митова (ИТН) председателят на Народното събрание Рая Назарян даде 30 минути.

ИТН вот на недоверие Росен Желязков
