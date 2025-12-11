"Има такъв народ" след оставката: Длъжни сме се съобразим с хората

Преди минути министър-председателят Росен Желязков обяви, че кабинетът падава оставка. Депутатът от ИТН Станислае Балабанов заяви, че след масовите протести в страната те са длъжни да се съобразят с гласа на гражданите.

По думите му площадите "отново са се напълнили" и това е ясен знак за необходимост от промяна.

Балабанов определи Асен Василев, Ивайло Мирчев, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов като "бащите на хаоса", като допълни, че според него те ще направят "всичко възможно обществото да влезе неподготвено в еврозоната“.

“В навечерието на еврозоната бащите на хаоса ще се опитат да направят всичко възможно обществото да влезе неподготвено в този процес, каза той относно еврозоната. След като искаха хаос – респективно го получават”, добави Балабанов и добави, че партията е чула българските граждани и заедно с останалите две политически формации са взели правилното решение.

Тошко Йорданов призова хората да си спомнят какво е било сега и какво може да се случи.

“Нашата отговорност сме си я поели и ще правим това, което смятаме за правилно, каза той. И отново настоя, че всеки гражданин трябва да знае собствената си отговорност, която му се стовари в този момент“. Защото когато има искания и те са така масови, те се чуват, но последствията вече оттук нататък са на тези, които предизвикаха това”, коментира депутатът от ИТН.

Балабанов заяви, че преди една година желанието на гражданите е било да има редовно правителство.

“ИТН имаше две опции – да отидем на бързи избори или да направим необходимите компромиси, за да се съобразим с желанието на българските граждани и да има стабилност. Избрахме второто, каза той. Според него за 11 месеца страната е постигнала исторически успех, посочвайки влизането в еврозоната, Шенген и отстояване на националния интерес по отношение на Република Северна Македония. Разликата и проблемът между изборите сега и предишните в предходни години е, че днешните бяха организирани от хора, които преди време хвърлиха държавата в хаос”, припомни Балабанов.

Лидерът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов заяви, че ситуацията е напълно ясна и подчерта, че обществото трябва само да взема решенията си и да носи последствията от тях.

"Искам да запомните този момент и да запомните какво е било сега и какво може би ще се случи. Всеки един български гражданин носи отговорност за това", каза още Йорданов.