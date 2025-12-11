Какви са вариантите на Радев за служебен премиер?

След оставката на кабинета "Желязков" пред президента Румен Радев има няколко възможни хода - той трябва да се опита да сформира ново мнозинство в рамките на 51-то Народно събрание.

Ако това не стане, Радев трябва да избере и служебен премиер от "домовата книга". Към момента реакция след подадената оставка от президентството няма.

"Днес думата е на парламента", каза днес Радев минути преди да бъде гласуван поредния вот на недоверие.

През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори и определи властта като “бламирана”. Той не веднъж спомена и думата “оставка”.

След оставката на правителството, която ще бъде гласувана в НС, ще се премине към конституционните процедури в сградата на президентството. Ако те бъдат провалени и не се стигне до нов кабинет в рамките на това НС, ще стигнем и към списъка със служебни премиери. В него има и нови имена, дори и на председателя на НС Рая Назарян, която от съвсем скоро отново е на този пост.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Президентът има възможност да избира между председателят на Народното събрание Рая Назарян - тя е народен представител на първата политическа сила ГЕРБ-СДС. Друг възможен избор са управителят и подуправителите на БНБ - Димитър Радев и Андрей Гюров; омбудсманът Велислава Делчева и заместникът ѝ Мария Филипова.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев вече е бил служебен премиер, но също е възможен избор.