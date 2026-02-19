Няма лесни решения на геополитическата трилема на Европа

В стремежа си към отбранителна, икономическа и енергийна автономност, Европа трябва да диверсифицира партньорствата си и да се предпази от Русия, Китай и все по-непредсказуемите Съединени щати.

През последните 75 години основната грижа за европейската сигурност е заплахата, породена от Съветския съюз и неговата руска държава наследник. Както първият генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), лорд Исмей, каза през 50-те години на миналия век, целта на НАТО е била „да държи руснаците навън, американците вътре и германците надолу“. Но времената се промениха. Усилията на президента Доналд Тръмп да отнеме Гренландия от Дания може да са завършили с драматичен отстъпление в Давос, но този епизод подчертава невероятния натиск, пред който е изправена Европа – не само от Русия, но и от Съединените щати и Китай. Геостратегическата позиция на Европа сега е застрашена по начини, с които Европейският съюз (ЕС) никога не се е сблъсквал, откакто е създаден в края на 1993 г., и тези опасения бяха в центъра на дискусиите на Мюнхенската конференция по сигурност миналия уикенд.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., което все още заплашва да метастазира и да се разпространи в останалата част на Европа, накара Европа да намали уязвимостта си от енергиен принуда, като премина от руски газ по тръбопроводи към втечнен природен газ (ВПГ), голяма част от който се внася от Съединените щати. Европа намали значително зависимостта си от руската енергия през последните три години и, ако не се случи неочаквана смяна на правителството в Москва и внезапен край на руската агресия в Украйна, е трудно да си представим Европа да се върне към предишното си състояние на зависимост от руската енергия. В момента ЕС възнамерява да премахне постепенно целия внос на руски газ до края на 2027 г.

Увеличаването на втечнения природен газ (ВПГ) от Съединените щати към Европа, за да се избегне енергиен недостиг и широко разпространени обществени смущения, беше близко бъдеще, подпомогнато отчасти от меките зими една след друга, но ограничаването на руския енергиен износ за Европа изглеждаше полезно и за двете страни на Атлантика. Въпреки това, с завръщането на Доналд Тръмп на власт, Европа сега е изправена пред нарастващ натиск и от Съединените щати – не само да се откаже от датския суверенитет, но и да увеличи разходите си за отбрана и да се откаже от ангажиментите си за чиста енергия. Тази комбинация от натиск поставя Европа в ужасно затруднено положение.

Европа знае, че изменението на климата е дестабилизираща сила; европейските правителства мобилизираха своите военни в подкрепа на операции за реагиране при бедствия близо 30 пъти през 2024 и 2025 г., а европейските лидери признават, че заплахата от изменението на климата изисква преход към чиста енергия. Въпреки това, голяма част от това, което е останало от индустриалния сектор на Европа, много от отоплителните ѝ системи за домове, автомобилния сектор и военните ѝ способности, все още разчитат на изкопаеми горива. Вносът на втечнен природен газ (LNG) от Съединените щати сега представлява 57% от европейските нужди, а ЕС обеща да внесе природен газ и ядрени технологии на стойност 250 милиарда долара като част от търговското споразумение, което подписа със Съединените щати миналата година. Ще се придържа ли Вашингтон към това споразумение или ще се обърне към енергийните доставки и допълнителните тарифи като начин да окаже нов натиск върху Европа, независимо дали заради Гренландия или някакво ново оплакване?

Политическите машинации в трансатлантическите отношения сега са по-несигурни от всякога, но е ясно, че стратегическото предизвикателство за Европа е да определи как може да поддържа средносрочния си преход към по-самостоятелен, базиран на възобновяеми енергийни източници, дори когато зависи от вноса на енергия от все по-агресивните Съединени щати в краткосрочен план, пишат за TNI Грег Полък и Джошуа Бъзби.

За да се справи с този геополитически момент и да започне да се придвижва към по-голямо чувство за „стратегическа автономност“,

Европа ще трябва да преследва множество цели едновременно. Засега тя трябва да поддържа вноса си както на американска енергия, така и на отбранителни материали, за да успокои Белия дом, дори когато започва да изгражда някакво подобие на независим капацитет за възпиране спрямо Русия. Предвид колебливия ангажимент на Вашингтон към колективната отбрана, както е въплътен в член пети от Северноатлантическия договор, Европа правилно предприема стъпки за развитие на собствена отбранителна индустриална база, но тези усилия ще отнемат време, за да дадат плодове, особено по отношение на „възможните възможности“ като стратегически въздушен транспорт и зареждане с гориво във въздуха, за които НАТО все още до голяма степен разчита на Съединените щати.

Европа също ще иска да покаже на Вашингтон, че има други възможности, геополитически казано, което изглеждаше като централното послание на последните търговски споразумения между Европа и Индия, както и на предстоящото споразумение с южноамериканския търговски блок (MERCOSUR). ЕС, подобно на Канада, също проучва по-тесни връзки с Китай. Наскоро ЕС се съгласи да намали тарифите върху вноса на електрически превозни средства от Китай в замяна на доброволни ограничения на износа и минимални цени на вноса, с очакването, че китайските производители на автомобили ще бъдат стимулирани да произвеждат превозни средства в Европа и да се стремят към съвместни предприятия с европейски автомобилни производители.

Разбира се, засилването на връзките с Китай крие свои собствени рискове. Китайската комунистическа партия е авторитарен режим, който не зачита европейските ценности и е демонстрирал готовността си да използва държавни субсидии и кражба на интелектуална собственост, за да направи Китай водеща световна производствена сила за сметка на други страни, включително много в Европа. Европа вече разчита на китайския внос на слънчеви панели и други технологии, за да подпомогне прехода си към чиста енергия, а господството на Китай в производството носи потенциал да подкопае европейския автомобилен сектор и по-широкия му индустриален капацитет.

Европа трябва да бъде много внимателна относно това колко дълбоко се ангажира с Китай, тъй като икономическото въздействие от това решение в крайна сметка може да разруши самите основи на политическата подкрепа на национално ниво за целия европейски проект. Европа ще трябва да гарантира, че всяка китайска инвестиция в автомобилния сектор води до местна заетост, изгражда регионални вериги за доставки, включва трансфер на технологии и осигурява сигурност на данните.

Как Европа може да се противопостави на Вашингтон

В търсене на някакъв вид лост за влияние върху променливото вземане на решения в САЩ, някои европейски анализатори предполагат, че Европа би могла да затрудни или оскъпи за Съединените щати запазването на военните им бази в Европа. Това обаче вероятно само би дало извинение на президента Тръмп да изтегли американските войски от Европа, което потенциално би направило уязвимостта му към Русия още по-остра. Други предполагат, че европейците биха могли да откажат на американските самолети да зареждат гориво в Европа или да ограничат прелитането на американски военни над европейското въздушно пространство. Това обаче са извънредни мерки, които европейците трябва да обмислят само ако са изправени пред непосредствена военна заплаха от страна на САЩ, в Гренландия или другаде.

Европа има и икономически карти, които да използва, включително механизма на Европейския съюз за борба с принудата, който би могъл да ограничи достъпа на САЩ до европейските пазари и да изключи американски фирми от ценни европейски договори за обществени поръчки, особено в секторите на отбраната и технологиите. Тази така наречена „търговска базука“, която беше замислена като потенциален инструмент за борба с Китай, би могла да бъде мощно оръжие, но използването ѝ би изисквало значително вътрешно съгласие в целия ЕС.

Засега Европа трябва да устои на изкушението да предприеме стъпки, които биха могли допълнително да влошат отношенията ѝ с администрацията на Тръмп. И вместо прибързано да отваря континента за трайно китайско политическо и икономическо влияние, Европа би била по-добре да обмисли ангажираността си с Китай като краткосрочна защита срещу риска Съединените щати да не се върнат към предишното си положение по отношение на визията си за Европа през 2028 г., както направиха, поне временно, през 2020 г.

За щастие на Европа, тя е достатъчно богата, за да продължи да ограничава вноса на руска енергия, да изгради собствена отбранителна индустриална база, да запази подкрепата си за Украйна и да продължи пътя си към чисто енергийно бъдеще – дори когато се съпротивлява на нарастващия икономически натиск както от Съединените щати, така и от Китай – но само ако може да събере единство и политическа воля за това. Както показа Мюнхенската конференция по сигурност миналия уикенд, балансирането на тези императиви се превърна в генерационно предизвикателство за европейските лидери. Засега все още не е ясно дали Европа може да направи необходимото, за да се справи с тази възникваща геополитическа трилема и да запази както просперитета, така и териториалната си цялост в тези бурни времена.