Мисията на Джорджа Мелони е да сближи Доналд Тръмп и Европа

САЩ при президента Тръмп загубиха доверие в цяла Европа, но италианският премиер Джорджия Мелони се придържа към Америка.

Мелони прави всичко възможно, за да поддържа живи проблемните трансатлантически отношения. Тя се съпротивлява на европейските предложения за отмъщение срещу търговските заплахи на Тръмп и призова САЩ и Европа да задълбочат връзките си. Този уикенд тя скъса с по-голямата част от континента, като обеща да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп - макар и само като наблюдател.

Тя знае, че действа срещу преобладаващото настроение в Европа. Заплахите на Тръмп през януари да анексира датската територия Гренландия сложиха край на година, в която Белият дом обвини европейските демокрации в предателство на западната цивилизация, подтикна ги да включат крайнодесни партии в правителството, удари икономиките им с тарифи и окаже натиск върху Украйна да приеме мирен план, благоприятен за Русия.

Италианският лидер твърди, че Европа няма друг избор, освен да продължи със съюза със САЩ. Каква е алтернативата, попита тя репортери през януари с проблясък на раздразнение. „Трябва ли да напуснем НАТО? Трябва ли да затворим американски бази? Трябва ли да прекъснем търговските отношения? Трябва ли да щурмуваме Макдоналдс?“

Италианските власти признават, че не е лесно да се опиташ да бъдеш мост над разширяващия се Атлантически океан и че това все още не е дало много плодове.

Италианският бизнес страда от тарифите на Тръмп върху Европа. В края на миналата година Рим трябваше трескаво да лобира пред Белия дом да не налага 107% тарифи върху италианска паста – национален символ – ход, който би унижил Мелони след усилията ѝ за приятелство.

Тръмп предизвика гняв в Италия и Европа миналия месец, когато отхвърли военния принос на съюзниците от Организацията на Северноатлантическия договор в Афганистан, където 53 италиански войници бяха убити и стотици ранени. Мелони каза, че е изумена от думите му, добавяйки: „Приятелството изисква уважение.“

„Намираме се в деликатен етап в отношенията между Европа и САЩ“, каза Мелони в събота. „Тя играе рискована игра по отношение на общественото възприятие“, каза Лоренцо Преляско, основател на YouTrend, фирма за проучвания на общественото мнение и политически комуникации в Торино. „Италианците виждат Тръмп като заплаха. Ако го видят да нанася щети на италианската икономика или на европейската сигурност и стабилност, биха могли да обвинят Мелони.“

Зад привързаността на Мелони към алианса се крие изчислението, че Италия не може да си позволи разходите за развод.

Едва развиващата се икономика на страната се нуждае от американския експортен пазар и е чувствителна към търговски войни. Претоварената ѝ държавна хазна може да поеме по-високи разходи за отбрана в рамките на НАТО, но би се затруднила, ако Европа трябваше да замени американските военни защити.

Някои европейски столици смятат, че идеологическата близост на Мелони с Тръмп също е движещ фактор. 49-годишният италианец ръководи дясната партия „Братя на Италия“, чиито твърди възгледи за имиграцията, закона и реда и опасността от „пробудените“ идеи се припокриват с тези на MAGA.

Белият дом, който многократно е омаловажавал Европа и нейните лидери, третира Мелони като изключение и сродна душа. Тя е „един от истинските лидери на света“, заявява Тръмп на корицата на книгата на Мелони „Визията на Джорджия“, базирана на интервюта, които тя е дала на италиански журналист. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е написал предговора на английското издание, което ще излезе през април – услуга, която е трудно да си представим да направи за френския президент Еманюел Макрон, пише WSJ.

ВИП гости, включително вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и италианският президент Серджо Матарела, на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026.

Но идеологическата близост има своите граници. Проучванията показват, че Тръмп е изключително непопулярен в Италия, както и в по-голямата част от Европа, и е противоречива фигура дори за десните избиратели на Мелони. Тя старателно казва, че не винаги е съгласна с Тръмп и че когато не е съгласна, му го казва в лицето.

Много наблюдатели в Рим смятат, че Мелони е загубила всякаква илюзия за връщане към гладки отношения със САЩ и че ангажираността ѝ с Тръмп е станала прагматична, а не водена от убеждения.

„Впечатлението ми е, че Мелони се опитва да поддържа отворен канал, но се е отказала от изграждането на ос с Тръмп. Тя е разбрала, че той е напълно ненадежден“, каза Карло Календа, италиански сенатор центрист.

И все пак, когато германският канцлер Фридрих Мерц заяви на Мюнхенската конференция по сигурност миналия петък, че Европа не е съгласна с културната война на MAGA и че Атлантическият съюз трябва да се основава на студени интереси, а не на ценности, които вече не се споделят, Мелони го смъмри.

В Европа или Белия дом няма голям апетит за това, особено след сблъсъка в Гренландия,

който изпита до краен предел усилията на Мелони за комуникация.

Тя беше на обиколка в Източна Азия, когато Дания, Франция и други европейски съюзници разположиха войски в Гренландия, официално за учение на НАТО, но също и за да повишат разходите за САЩ, ако Тръмп използва сила, за да превземе северноатлантическия остров. Тръмп заплаши с тарифи срещу участващите европейски страни.

Мелони се обади на Тръмп от Сеул и му каза, че всичко е недоразумение.

„Мисля, че съобщението, което пристигна от Европа, не беше ясно“, каза тя пред репортери този ден, описвайки телефонния разговор. „Рискът е инициативите на някои европейски страни да бъдат тълкувани по антиамерикански начин. Това обаче не беше намерението“, каза тя. САЩ бяха прави да се тревожат за руска и китайска намеса в Арктика, а европейските съюзници просто искаха да помогнат, каза тя.

Лидерите в Северна Европа смятат, че Тръмп се е оттеглил по въпроса за Гренландия заради твърдата им позиция срещу заплахите на Тръмп, съчетани с разпродажби на финансовите пазари. Някои от тях се опасяват, че Тръмп евентуално ще възобнови заплахите си за Гренландия.

Мелони обаче смята, че усилията ѝ за деескалация на спора са били жизненоважни.

Тази седмица тя е изправена пред още едно деликатно балансиране. В четвъртък Тръмп трябва да бъде домакин на първото заседание на Съвета на мира, международна организация само с покана под негово лично ръководство, създадена като част от неговия мирен план за Газа, но която според него може да замени Организацията на обединените нации.

Малко демократични държави са се присъединили досега. Мелони учтиво отказа да стане пълноправен член, позовавайки се на правни проблеми съгласно италианската конституция. Но в събота тя заяви, че САЩ са поканили Италия да се присъедини като наблюдател, идея, която тя подкрепи.