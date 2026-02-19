Чарли ще има нови "ангели" съвсем скоро

На големия екран може отново да прозвучи емблематичното "Добро утро, Чарли". Sony Pictures е в ранен етап на разработка на нов пълнометражен филм по "Ангелите на Чарли" ("Charlie’s Angels") - женския криминален хит от 70-те, който по-късно се превърна и в екшън франчайз за кино.

За сценарист на проекта студиото е привлякло Пийт Киарели, който в момента пише сценария. Киарели е най-известен с работата си по "Луди богаташи" ("Crazy Rich Asians"), "Зрителна измама 2" ("Now You See Me 2"), "Предложението" ("The Proposal") и най-новия филм на Sony Pictures Animation - "Goat", който тръгна по кината в петък

"Ангелите на Чарли" започва като криминална драма за три жени, които работят в частната детективска агенция "Таунсенд". Сериалът дебютира през 1976 г. и много бързо завладява попкултурата. В оригиналния състав влизат Кейт Джаксън, Фара Фосет и Джаклин Смит, а ролите ги изстрелват директно в телевизионната история. Във втори сезон към тях се присъединява Черил Лад и остава до края на поредицата, която приключва със 115 епизода. Джон Форсайт озвучава невидимия им шеф Чарли Таунсенд, който ръководи операцията по телефона.

В началото на новия 21-и век, Дрю Баримор, Камерън Диас и Луси Лиу поемат емблематичните роли и пренасят "Ангелите на Чарли" в територията на големите блокбъстъри. Рестартът от 2000 г., режисиран от МакДжи, се превръща в голям боксофис успех - с 264 млн. долара приходи в световен мащаб. Малко след това се ражда продължението "Ангелите на Чарли: Газ до дупка" ("Charlie’s Angels: Full Throttle") през 2003 година. Баримор е и продуцент на филмите чрез компанията си Flower Films.

По-новите опити за рестарт обаче не минават толкова гладко. Телевизионната версия от 2011 г. - с Ани Илондзъ, Минка Кели и Рейчъл Тейлър като ангелите, Рамон Родригес като Босли и Виктор Гарбър като гласа на Чарли - е свалена от екран, след като по ABC са излъчени осем от поръчаните 13 епизода. През 2019 г. Елизабет Банкс режисира нова киночаст от франчайза с Кристен Стюарт, Наоми Скот и Ела Балинска като бойното трио. Филмът смесва елементи и от оригиналния сериал, и от филмите от 2000-те - включително като поставя Банкс в ролята на една от мрежата "Бослита" - но проектът все пак се представя слабо в боксофиса, с едва 73 млн. долара приходи в световен мащаб.

И все пак, с наближаването на 50-годишнината на култовия сериал, не е изненадващо, че Sony отново оглежда потенциала му за големия екран. В крайна сметка култовият статут на "ангелите" си е все така жив, а и едва ли липсват умни и красиви актриси, които биха се хвърлили с кеф в шанса да "работят за Чарли" и да наритат някого, когато се наложи.

От Sony не са направили официален коментар по темата, пише Variety.