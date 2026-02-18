Капитан Христо Спасов, арестуван от Румъния преди години, е изчезналият с кораба си край Приморско

Екипи на Община Созопол, начело с кмета Тихомир Янакиев, тръгват по суша, за да търсят оцелели от риболовния кораб ВН 8112, изчезнал от радарите край нос Коракя тази сутрин, съобщи пред Флагман.бг градоначалникът.

Това се случва, след като лодката така и не бе открита в залива. Предполага се, че е потънала заради бурното море.

Има надежди, че моряците може да са живи и заради това започва обхождането на ивицата, включително и трудно достъпните зони, тъй като температурите падат драстично и ако са на сушата, следващите часове ще са фатални за тях, уточни Янакиев.

Специализираният сайт Maritime.bg съобщи, че когато е загубена връзка с кораба им, вълнението на морето е било 4 бала с вятър с пориви до близо 20 м/с. Температурата на морската вода - под 6 градуса.

Първи сигнал е подаден от ИАРА до ДППИ. Рибарската агенция е съобщила, че излъчването на системите за проследяване е прекратено. Незабавно е уведомен и Морския спасително-координационен център.

Още преди обяд е започнала организацията на операция по търсене и спасяване, като в нея са активирани сили и средства на Морска администрация, Гранична полиция и Военноморските сили.

Към 16:30 ч. въздухоплавателни средства от състава на ВМС не са активирани, тъй като е налице опасност от обледеняване.

В района за търсене и спасяване остава фрегата на ВМС, а катерът на Гранична полиция се е прибирал в базата си, уточнява сайтът.

Преди повече от десетилетие румънските власти задържаха български риболовен кораб с капитан Христо Спасов. Задържането на плавателния съд бе първи подобен казус между двете съседни страни-членки на Европейския съюз. Тогава румънските гранични власти задържаха кораба по подозрения, че е извършвал неправомерен улов в румънски териториални води.

Цяла година бе нужна на българския капитан да осигури освобождаването на плавателния си съд, след незаконния арест.

Впоследствие съд в Румъния доказа, че капитан Спасов е напълно невинен, тъй като е осъществявал риболов в общоевропейски води. Десетилетие по-късно кап. Спасов осъди северната ни съседка в Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), припомня Maritime.bg.

Драмата за морската общност е огромна. Според Флагман заедно с него е и синът му на борда на риболовния им кораб ВН 8112 край нос Коракя, близо до Приморско.

На борда е бил техен работник, с когото са заедно от години. Тримата са известни в рибарската общност като екстремисти, сочени са като "луди глави", нямат и спиране, когато си поставят цел за постигане.

"Познаваме ги и в Несебър, въпреки, че са от Балчик. Често слизат с техния кораб на юг.

Смятаме, че най-вероятно са пуснати трал, който се е закачил на нещо масивно по дъното. В опита им да освободят дънната мрежа, каквато всъщност е тралът, тримата са се отправили едновременно към задната част на гемията и са опитвали да освободят механизма, държащ металните въжета, с които е закрепена мрежата. На практика това е застопорило плавателния съд и го е превърнало в ковчег.

Около 06:30 часа тази сутрин вълните в открито море, на около 3 мили от Приморско, бяха 6-8 метра и най-вероятно са потопили кораба", смятат колеги на Христо Спасов от Свети Влас и Несебър.

Те развиват тезата, че са ползвали трал, защото е по-удобен при едрата хамсия. Екземплярите са по над 10 см. и са изключително вкусни в този сезон. Хамсията е първоначалната версия обаче, защото капитанът от Балчик бил известен най-вече със слабостта му да трали за калкан. В случая обаче това вече е без значение.