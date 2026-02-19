106-ото поред правителство на България полага клетва днес

В изпълнение на правомощията си по Конституция, президентът Илияна Йотова ще издаде днес указите за назначаване на служебното правителство и за насрочване на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Това е 106-ото поред правителство, което е 7-о служебно от 2021 г. насам. То ще встъпи в правомощията си с церемонията по приемственост.

Служебното правителство ще положи клетва в Народното събрание. Това ще стане в присъствието на президента Илияна Йотова.

Тържественото полагане на клетва на 106-отото правителство на България ще се проведе в рамките на пленарното заседание.

Точно 400 дни след като пое поста, Росен Желязков ще предаде изпълнителната власт на Андрей Гюров. Двамата ще направят кратки изявления.

След края й по традиция старите министри ще въведат наследниците си в работата по ведомствата.

Министерствата са 19, но "приел-предал" няма да се случи единствено в това на отбраната; там поста си запази настоящият министър Атанас Запрянов.

Служебното правителство трябва във взаимодействие с ЦИК и общините да подготви вота на територията на страната и зад граница.

За целта в състава му ще работи вицепремиер с ресор "честни избори". Това е Стоил Цицелков - дългогодишен член на Обществения съвет към ЦИК.

Сред най-належащите задачи, предпоставени и от сроковете в Изборния кодекс, е приемането от кабинета на план - сметката за вота, за да се осигури финансирането.

Церемония по предаване и приемане на властта ще се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет, съобщават от правителствената информационна служба.

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров вече представи на президента Илияна Йотова състав на правителство, след което държавният глава съобщи, че ще издаде укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори на 19 април.