Подновяват издирването на изчезналия рибарски кораб край Созопол

Операцията по издирването на риболовния кораб на капитан Христо Спасов, който изчезна близо до нос Коракя между Созопол и Приморско, се подновява тази сутрин.

Ако вятърът утихне, в операцията ще се включи и хеликоптер, информират от Министерството на транспорта и съобщенията.

Междувременно доброволци от общините Созопол и Приморско ще извършат обход по крайбрежието между двете общини с надеждата да открият тримата моряци от кораба.

По въздух и вода ще бъде подновена операцията по издирването на риболовния кораб, която се ръководи от ГД "Аварийно-спасителна дейност"и Морска администрация-Варна, съобщава БНР.

Междувременно по инициатива на Община Созопол, от 8.30 ч. тази сутрин доброволци ще извършат обход на бреговата ивица. От Приморско към Созопол също ще тръгнат три групи доброволци, каза Здравко Василев - организатор на акцията:

"Едната група ще покрие северно от Маслен нос нос Коракя, южно от Маслен нос до Перла и съответно пускаме и трета група, която ще покрие недостъпните заливи. Млади хора, които са съпричастни към всичко това, което се случва."

На въпрос какво подозира, че се е случило, като се има предвид , че хората са в неизвестност доста време' Василев отговори:

"Такъв кораб, все пак това е кораб с дължина повече от 20 метра, той не потъва за две-три минути. Такъв кораб, за да потъне, се е натъкнал на нещо, което е предизвикало неговото бързо потъване. Според мен, не искам да плаша никого, но може да се е натъкнал или на откъсната мина, или на необезопасен дрон", коментира Здравко Василев.

От 11 ч. вчера е сигналът за изгубената радарна връзка с кораба. През целия вчерашен ден продължи издирването на плавателния съд и тримата моряци.