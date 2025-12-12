IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила

"Възраждане" възнамеряват да задължат МС да поиска отлагане за една година

12.12.2025 | 14:49 ч. 91
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила, заяви говорител на Европесйката комисия на пресконференция в отговор на въпрос дали е възможно да настъпи промяна до 1 януари догодина заради политическата обстановка у нас.

Свързани статии

Попитан дали има "техническа възможност" България да не влезе в еврозоната от началото на следващата година, или да напусне, след като веднъж е приета, говорителят поясни, че отговорът на този въпрос е много ясен. Има определени изисквания (за влизане в еврозоната) и България ги изпълни, каза той. Всички съответни решения бяха взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото, обобщи говорителят, цитиран от БТА.

От партията "Възраждане" изразиха намерение да предложат на Народното събрание да приеме решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да поиска отлагане с една година на влизането на нашата страна в еврозоната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЕК евро остава в сила
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem