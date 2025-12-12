IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Възраждане" иска свикване на КСНС заради влизането в еврозоната

Костадинов: Влизаме в еврозоната не само без бюджет, но и без кабинет

12.12.2025 | 10:04 ч. 11
Партия "Възраждане" иска свикване на Консултативен съвет за национална сигурност заради влизането на България в еврозоната. 

От партията още днес ще внесат проект на решение, с което да задължат Министерски съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година. 

"Очертава се да влезем в еврозоната не само без кабинет, а и без бюджет", заяви в кулоарите на НС лидерът на партията Костадин Костадинов.

"Съгласно чл. 5 от акта за присъединяване на България към ЕС, подписан юли 2005 г. на България е дадено с Румъния изключение, дерогация за вкарване на нашата страна в еврозоната", каза Костадинов. 

По думите му бюджетът за 2025 г.  може да се удължи и да действа през 2026 г., но имало малка подробност, никъде в него не пише евро, "така че няма как да стане".

Костадинов потвърди, че ще гласуват "за" оставката на премиера Росен Желязков.

