"Възраждане" иска свикване на КСНС заради влизането в еврозоната

Партия "Възраждане" иска свикване на Консултативен съвет за национална сигурност заради влизането на България в еврозоната.

От партията още днес ще внесат проект на решение, с което да задължат Министерски съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година.

"Очертава се да влезем в еврозоната не само без кабинет, а и без бюджет", заяви в кулоарите на НС лидерът на партията Костадин Костадинов.

"Съгласно чл. 5 от акта за присъединяване на България към ЕС, подписан юли 2005 г. на България е дадено с Румъния изключение, дерогация за вкарване на нашата страна в еврозоната", каза Костадинов.

По думите му бюджетът за 2025 г. може да се удължи и да действа през 2026 г., но имало малка подробност, никъде в него не пише евро, "така че няма как да стане".

Костадинов потвърди, че ще гласуват "за" оставката на премиера Росен Желязков.