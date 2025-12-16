Част от структурите на БСП искат оставката на Зафиров и свикване на конгрес

Една част от структурите на БСП в страната искат оставката на Атанас Зафиров и свикване на конгрес.

Лидерът Атанас Зафиров остава начело на БСП засега, а заседанието на червения пленум, който трябваше да се проведе днес, се отложи, съобщава "24 часа".

След оставката на правителството, в което той е вицепремиер, сред социалистите се надигнаха гласове за свикване на конгрес и смяна на Зафиров. Това се очакваше да е една от темите на Националния съвет, първоначално насрочен за днес, след като от няколко структури излязоха с декларации в тази посока.

Днес стана ясно, че къстендилската организация иска оставка на ръководството и свикване на нов конгрес. Вчера депутатът Иван Петков заяви, че на същото мнение са и структурите в Пловдив.

Исканията за оставката на Зафиров вървят от няколко месеца. В началото на декември, още преди оставката на правителството, лидерът им да си ходи поискаха от БСП в Поморие. В декларация в подкрепа на протестите от миналата седмица пък червената структура в Сандански обяснява, че вижданията им се разминават с тези на централното ръководство, но “различната гледна точка е сила, а откритият диалог - основа за бъдещо единство и развитие”. През уикенда напрежение имаше и във Видин. С искания за оставка и конгрес още в края на октомври излезе и соцструктурата в столичния район “Младост”.

Пленумът трябваше да се събере ден преди БСП да отиде при президента за консултациите преди завъртането на рулетката с мандатите. Но след като двете най-големи сили декларираха, че няма да участват в ново правителство в рамките на това НС и ще върнат мандата, е ясно, че се отива на предсрочни избори. Затова разширеното партийно ръководство трябваше да даде насоки не само за разговорите при държавния глава, но и за това как отива на тези избори, след като прогнозите на социолози им дават резултати на ръба на 4-процентовата бариера.

Свикването на пленума за днес бе обявено лично от лидера Зафиров след краткото му изявление в петък. Но до 19 ч в понеделник членовете на НС не бяха получили не само дневен ред, но и съобщение за часа на заседанието, което ознава, че пленумът се отлага.

Недоволните смятат, че участието на БСП във властта – в коалиция с ГЕРБ, „Има такъв народ“ (ИТН), с подкрепата на „ДПС – Ново начало“, е било грешка. Част от недоволните изчакват дали президентът Румен Радев ще основе партия, за да го подкрепят.