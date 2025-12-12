Зафиров, БСП: Последните седмици бяха преломни, чухме гласа на гражданите

"Последните седмици бяха преломни, чухме гласа на гражданите", заяви на брифинг председателят на "БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров след коалиционен съвет на Левицата.

"Коалиция "БСП-Обединена левица" стана част от съвместното управление и редовното правителство заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата. Правителството подаде оставка, водено от отговорността пред гражданите на България именно за тази стабилност и обществено спокойствие", каза още лидерът на левицата.

"Исторически БСП и партиите от левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните ни интереси. В това управление бяхме с увереността, че то е необходимо, за да се стабилизират основните системи в държавата - социалната, здравната, икономическата и финансовата", добави вицепремиерът в оставка.

Зафиров посочи, че това съвместно управление е било един оправдан опит за запазване на националния облик и ценности.

"За по-малко от година ние успяхме да се преборим за провеждането на активна политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило за всички пенсионери, повишение на минималната работна заплата и редица допълнителни социални плащания", допълни Зафиров.

"Когато излизаме да протестираме, трябва да знаем и какво точно искаме", допълни от своя страна и Румен Петков.

И Петков, и Зафиров настояха, че Бюджет 2026 година трябва да бъде приет до края на годината.