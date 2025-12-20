От ПП отговориха на Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти"

Директорите на училища се избират в конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Това заявяват от пресцентъра на "Продължаваме промяната" (ПП).
Кабинетът "Денков" не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ.
Директорът на 138-о училище не е член на "Продължаваме Промяната". За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва "кариерата" му като директор.
Тази атака е отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали.