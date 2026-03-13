Уайнстийн твърди, че Гуинет Полтроу дължи кариерата си на него

Опозореният холивудски продуцент Харви Уайнстийн заяви, че бившата му приятелка Гуинет Полтроу "му е забила нож в гърба" с обвиненията си в сексуален тормоз. И разказа как някога е бил конфронтиран от тогавашния ѝ годеник Брад Пит, след като предложил на актрисата масаж.

Гуинет Полтроу, която днес е на 53 години, беше една от над 100 жени, обвинили Уайнстийн в сексуален тормоз след разследването на The New York Times през 2017 г., което отприщи лавина от подобни обвинения срещу филмовия продуцент - и доведе както до вкарването му в затвора, така и до началото на глобалното движение #MeToo.

Актрисата била изгряваща звезда в средата на 90-те години, когато Уайнстийн по думите ѝ я хванал и предложил да отидат в хотелска стая за масаж. Инцидентът толкова я разстроил, че тя споделила на тогавашния си годеник Брад Пит какво се е случило.

Уайнстийн обаче отново омаловажава случая и твърди, че Полтроу е направила "голям проблем от нищо".

"Излязох от една приятна среща с нея и казах: "Какво ще кажеш за масаж?". Тя просто каза: "Не, не мисля". Разбрах намека. Никога не съм я докосвал. Тя каза на Брад Пит. Брад Пит дойде при мен и каза: "Недей да правиш такива неща с моето момиче". Аз му отговорих: "Спокойно, Брад, разбрах", казва 73-годишният Уайнстийн в гневно интервю за The Hollywood Reporter, дадено от килията му в затвора на остров Райкърс.

"После обаче Гуинет отива при Хауърд Стърн и при The New York Times и прави огромна история от това. Тя знае, че нищо не се е случило. Този човек ми беше приятел, дължи кариерата си на мен, а ми заби нож в гърба. Тя искаше да бъде част от тълпата. Никога няма да ѝ простя за това", добавя Уайнстийн.

Десетките обвинения за сексуално посегателство доведоха до присъда за изнасилване през 2020 г. и 23 години затвор в Ню Йорк, както и до отделна присъда от 16 години след дело в Лос Анджелис. По-късно обаче той успя да обжалва присъдата в Ню Йорк и през април предстои нов процес.

Уайнстийн продължава да твърди, че е невинен, като пред The Hollywood Reporter заявява, че един ден ще бъде оправдан и че редица актриси са искали да бъдат "част от клуба" и са преувеличили обвиненията си.

"Роуз Макгоуън, Розана Аркет, Гуинет Полтроу, Анджелина Джоли - те просто преувеличиха. Искаха да бъдат жертви. Искаха да са част от клуба. И ме унищожиха", казва той.