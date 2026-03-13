Иран прати балистична ракета по базата на НАТО "Инджирлик" в Турция

Балистична ракета е била прихваната близо до военновъздушната база "Инджирлик", след като е била изстреляна към стратегическия военен обект, съобщават турски медии.

Според съобщенията инцидентът е станал рано в петък.

Ракетата е била успешно прихваната от системата за противовъздушна отбрана на страната, преди да достигне целта си, елиминирайки непосредствената заплаха.

Базата "Инджирлик" се намира в провинция Адана в южна Турция и се смята за една от най-важните стратегически военни инсталации, използвани от Съединените щати и НАТО в Близкия изток. Тя е разположена на около 150 километра от границата със Сирия, което й придава значителна оперативна стойност за военни мисии в региона.

Поради географското си местоположение, базата отдавна служи като ключов център за наблюдение и координиране на военни операции в Близкия изток, Източното Средиземноморие и Кавказкия регион.

От Anadolu Ajansı съобщават, че рано сутринта в базата са чути сирени. Според агенцията по-рано две балистични ракети, насочени към Турция, са били прихванати от противовъздушната отбрана на НАТО.

Турското министерство на националната отбрана заяви в понеделник, че балистична ракета, изстреляна от Иран в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от средствата на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие.

Министерството добави, че отломки от ракетата са паднали върху свободна земя в югоизточната провинция Газиантеп, отбелязвайки, че няма жертви или ранени.

Военно присъствие в базата

По отношение на собствеността, базата официално се управлява от турското Министерство на националната отбрана и турските военновъздушни сили.

Въпреки това, съгласно споразуменията за отбрана между Анкара и Вашингтон, окръг Колумбия, 39-то авиобазово крило на ВВС на САЩ е разположено в съоръжението.

Други сили на НАТО също използват базата за логистична и оперативна подкрепа, когато е необходимо.

Опитът за удар идва на фона на ескалиращо регионално напрежение след множество атаки в Близкия изток, включително неотдавнашен удар с дрон срещу база пешмерга в района на Ербил в Ирак, при който е убит френски войник и са ранени няколко други, според Еманюел Макрон.

Прехващането подчертава нарастващите рискове за сигурността около ключови военни съоръжения в региона, тъй като динамиката на конфликта продължава да се засилва.