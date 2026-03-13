Стотици искат истината за "Петрохан" пред Съдебната палата

Снимка: БГНЕС 1 / 15 / 15

Стотици хора се събраха пред Съдебната палата, за да поискат истината за случилото се около хижа "Петрохан" и "Околчица". Сред тях са Ралица Асенова, майка на загиналия Николай Златков, Десислава Макулева - майката на Александър и Стела Димитрова-Майсторов - майката на Ивайло Калушев.

Много от демонстрантите са в жълти дрехи или носят жълти сърца - символ на протеста. Има и хора с червените сърца в памет на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Ивайло Калушев. Има и зелени, които са в памет на Александър, тъй като това бил неговият любим цвят.

Протестиращите настояват за истината и не вярват във версията на МВР и прокуратурата, че става въпрос за секта и ритуално самоубийство в Петрохан и 2 убийства от Калушев и последвало самоубийство под Околчица. Те искат да се запознаят с всички факти по разследването - експертизи, протоколи от огледи и други.

"Искам да ви благодаря, че сте тук в защита на правото на една общност да научи истината. Благодаря ви, че сте тук, за да се противопоставите на системата от лъжи", каза от мегафона Виктор Лилов.

"Това е битка, която ни изправя пред големи сили. Ралица се е изправила пред система, която дехуманизира загиналите. Нейната битка е важна за всички нас като общност. Днес тя не е сама. Не трябва да се отказваме, докато не изтръгнем тази система, която убива справедливостта", каза още той, след което започна да скандира "Истината днес!".

Приятел на Ралица - Спас, разказа как се запознал с нея, Николай Златков и семейството им. Били на стадион "Славия", а Ники играел. Тогава бил на 6 години. Семейството било заедно със Спас в тежък за него момент. Ники дори му казал, че усеща голяма тревожност в него. Това дете бе повече от терапевт. Неслучайно това дете е дошло при Ралица, каза Спас, цитиран от "24 часа". И посочи, че тя е прекрасен и много силен човек. Семейството го посъветвало да каже "не" на страха, а другият им завет бил да се направи добро и на друг. Свободният човек не се страхува и предава, добави Спас и каза, че на протеста няма политически обвързани хора. Посочи, че душата е душа и това няма общо с религията и сектантството. Тя не зависела от това дали си християнин, будист или с друга религия. Нямало значение и дали вярваш в прераждането. "Любимият филм на Ники беше "Смело сърце". Убеден съм, че той не се е предал и в последния момент", завърши Спас и призова хората да викат "Истина".

Подкрепа бе оказана и от инициативата "Правосъдие за всеки". Петромир Кънчев заяви, че не вярва на прокуратурата. Според него нещо друго се е случило на Петрохан и Околчица. "Прокуратурата удобно спуска истината, в която иска ние да повярваме", каза той.

Кънчев защити и действията на кмета Васил Терзиев като дарител, заявявайки, че той е дал тези пари като обикновен гражданин, а не като кмет на София.