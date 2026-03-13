Приключи черната серия за Локо Пловдив, победи Септември София

Локомотив Пловдив победи столичния Септември София с 1:0 в двубой от 26-ия кръг на Първа лига, изигран на стадиона в “Лаута”.

Единственото попадение реализира Севи Идриз в 31-ата минута. “Черно-белите” играха близо 40 минути с човек повече, след като Валон Хамдиджи получи директен червен картон за грубо влизане в крака на Георги Чорбаджийски.

С този успех Локомотив прекъсна серията си от пет поредни мача без победа и събра 38 точки, запазвайки 6-ата позиция във временното класиране. Септември остава 14-и с 21 точки. За пети път през сезона “смърфовете” печелят с 1:0 у дома, показва справка на Plovdiv24.bg.

Още в 4-ата минута Адриан Кова бе фаулиран в наказателното поле на гостите, но съдията Волен Чинков не отсъди дузпа, нито VAR се намеси. В 7-ата минута Парвиз Умарбаев центрира, а Тодор Павлов стреля с глава над напречната греда.

В 31-ата минута дойде и голът на Идриз. Топката премина към Жоел Цварц, който изведе по фланга Запро Динев. Последва центриране към Цварц, който не успя да нанесе точен удар, но направи топката удобна за Идриз. Младежкият национал я прати с десния крак в горния ляв ъгъл на вратаря Николай Кръстев – трето попадение за него през сезона.

Второто полувреме започна с пропуск на Цварц пред наказателното поле, който вратарят Кръстев спаси. В 52-ата минута Хамдиджи бе изгонен след преразглеждане на ситуацията с VAR, а Чорбаджийски бе принудително заменен заради контузията.

В 66-ата минута Йоан Бауренски опита силен шут от дистанция, който бе избит в корнер от Боян Милосавлиевич. Десетина минути преди края Локомотив загуби и бразилеца Лукас Риан заради контузия, което допълнително усложни задачата на треньора Душан Косич.