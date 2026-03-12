Финландия е готова за Русия, а другите?

Тук свършва Западът. Карайте на североизток от лапландското село Сала в продължение на 20 минути и път 82 ще се впише в затворена оградена с телена мрежа порта. „Не пипайте“, предупреждава табела на фински.

Отвъд, по полегат склон, се извисява Русия. Финландците са ходили оттук, за да заредят с бензин на половин цена. Това беше преди Русия да започне да прехвърля мигранти през около 830-километровата граница на двете страни като човешко оръжие в хибридна война и след това да нападне Украйна. Запечатан през 2023 г., граничният пункт беше пуст, когато спрях там в една ярка зимна сутрин. Просто самотен участък от път през безкрайната северна гора на Финландия, прекъснат от най-новата арктическа граница на Организацията на Северноатлантическия договор с най-стария ѝ противник.

Шеговитото мото на Сала е „Насред нищото“. Истинската шега е, че селото дори не би трябвало да е тук. Първоначалният град се е намирал точно на изток от тази порта, загубен, когато Сталин завзема около една десета от Финландия след съветската инвазия и последвалите кампании на Втората световна война.

Един живот по-късно, но само един живот, Москва отново се възползва от по-малък съсед. Подновеното нахлуване на руския президент Владимир Путин в Украйна през 2022 г. разкри крехкостта на европейския мир, основан на предположения от периода след Студената война. Междувременно, второто идване на президента Доналд Тръмп, чийто постоянен скептицизъм към НАТО метастазира в безпрецедентна заплаха за отнемане на Гренландия от съюзника на САЩ Дания, взриви каквото е останало от сигурността на международните правила и защитата на САЩ.

Финландия, нация от по-малко от шест милиона души, която в продължение на десетилетия обитаваше дипломатическа неопределеност между Изтока и Запада, сега се намира в центъра на тези геополитически кръстосани течения. Присъединявайки се към НАТО през април 2023 г., тя е арктически бастион за Запада, след като – по думите на бившия началник на военното разузнаване на страната Пека Товери – „в продължение на 109 години е гледала на изток, без да мигне окото си“.

Изоставена от Великобритания и Франция, когато Сталин напада през 1939 г., Финландия на практика стоеше сама, култивирайки самодостатъчен дух през цялата Студена война, който запази дори докато се сближаваше със Запада. Това е по същество това, към което много европейски съюзници сега се стремят: ангажирани с основания на правила ред, но и готови, ако този ред се разпадне, пише Bloomberg.

С оглед на неконтролируемото разрастване на Русия и факта, че Тръмп третира някога солидния ангажимент на САЩ към най-големия си съюз като разменна монета, европейските лидери и военни трябва да се обърнат към страна, която отдавна е предполагала, че ще трябва да се защитава и е организирала обществото си около тази възможност. Цената от трилиони долари за подготовката на Европа за Русия и по-малката ѝ зависимост от САЩ всъщност е лесната част.

Много по-трудната задача е да се развият културните и институционални основи, които Финландия е изграждала в продължение на много десетилетия. Наборната военна служба и обширните убежища за гражданска защита, които сега са исторически куриози в голяма част от Запада, остават основни елементи на финландската отбрана. „Отидете в бар и извикайте:

„Кой може да стреля с противотанково оръжие?“ Всички мъже ще се изправят“, казва Оскари Яаккола, главен изпълнителен директор на финландския стартъп за батерии Cactos и армейски резервист с ранг на лейтенант.

Междувременно финландските компании формират собствен организиран индустриален резерв. Дори децата в предучилищна възраст там се учат да разпознават онлайн дезинформацията, която характеризира хибридната война на 21-ви век. В името на собствената си сигурност и тази на по-широката Арктика, Финландия се нуждае от съюзниците си да научат тези уроци бързо. Нейната уникалност го прави трудно изучаване, а на Европа досега ѝ липсва фокусът и импулсът на отличен ученик. Неспособността на континента да се учи може да доведе не само до подчиняването на отделни нации, но и до края на европейския проект.

Финландия, заедно с друг новобранец в НАТО, Швеция, запълва празнина в пъзела на алианса, простиращ се от Северна Лапландия до Балтийско море. Страната е и Давид за руския Голиат, с въоръжени сили, които, включително резервистите, превъзхождат тези на Германия или Обединеното кралство. Разходите за отбрана на глава от населението са приблизително два пъти по-високи от средните за Европа.

Финландия също така носи завидни бойни умения и физическо присъствие в Арктика,

тъй като изменението на климата отваря нова арена на конкуренция за природни ресурси, корабни маршрути и геополитическо предимство.

Получената репутация за непоколебима самодостатъчност е отразена в термина „sisu“ , който означава упоритост или устойчивост. Това започна да се разпространява отвъд границите на Финландия като заглавие на филмова поредица за военен герой от 40-те години на миналия век, който се разправя със съветски и нацистки войници по творчески и интуитивен начин. Представете си Рамбо , но още по-мълчалив.

Да се ​​фетишизира бойният дух обаче би пропуснало по-широкото усилие, което го подхранва. Асоциацията „Дом на войниците“ е най-старата доброволческа отбранителна организация във Финландия. Когато вашата сигурност разчита на ежегодно набиране на около 24 000 млади хора и изпращането им в арктическия хинтерланд, осигуряването на силно чувство за подкрепа – на дом – не е просто доброта. То е стратегическо. Една толкова малка нация, на по-малко от 500 мили от Москва, трябва да ангажира всички в отбраната, включително бабите си. Лондон, Берлин и множество други столици, обърнете внимание.

Финландия запази наборната военна служба за мъжете дълго след като други я изоставиха. (Осемте други съюзници от НАТО, които я имат, включително почти всички останали скандинавски страни, балтийските държави, Гърция и Турция, са по-на изток, отколкото на запад.) Резултатът е обучен резерв от приблизително една шеста от населението. Жените, които могат да се включат доброволно днес, вероятно скоро сами ще се изправят пред някакъв вид наборна служба, тъй като демографският натиск принуждава Финландия да разшири набора. Тя току-що повиши възрастовата граница за резервистите на 65 години.

„Студената война никога не е свършвала истински за нас“, казва Мина Оландер, родом от Рованиеми и експерт по арктическа сигурност в Центъра за европейски политически анализ. Тя посочва, че когато други европейски страни са се освобождавали от военно оборудване, Финландия е грабнала изгодните сделки. Германия е продала 124 излишни танка „Леопард“ на финландците за по-малко от милион евро (около 1,2 милиона долара) всеки през 2002 г. Днес можете да платите 12 милиона евро за нов.

Дори по време на тактичните десетилетия на финландизация, противникът беше очевиден.

Въпреки че годишните разходи за отбрана на европейските членове на НАТО са се удвоили в реално изражение през последното десетилетие до над половин трилион долара, подмяната на американските способности в региона само по себе си би струвала приблизително 1 трилион долара , според Международния институт за стратегически изследвания. Критичните пропуски включват зависимостта от американски аерокосмически изпълнители и командни способности, индустриалните затруднения в производството на боеприпаси и взривни вещества, както и набирането и задържането на персонал. Последният Стратегически преглед на отбраната на Обединеното кралство обяви „криза на работната сила“.

За да може Европа да преодолява десетилетия или векове атрофия, за да се изравни с финландците и да ги подкрепи,

ще са необходими трансформационни усилия, продължаващи много години. Недостатъкът са намеренията и възможностите на Русия.

Северноамериканската Арктика е необятна, но е и изолирана периферия, далеч от погледа и ума на повечето хора. Хелзинки до Рованиеми, междувременно, е само на 10 часа път с кола по добри пътища. По подобен начин, руската Арктика е в основата на нейната икономика и мечтите за величие на Путин.

Експанзионизмът на Путин е най-новата интерпретация на дългогодишните цели на Москва във външната политика, съсредоточени върху разширяване на границите към по-защитаеми позиции и утвърждаване на статута на Русия като велика сила. От всички потенциални остри точки в Източна Европа, балтийските държави Естония, Латвия и Литва са най-уязвимите членове на НАТО. Бивши съветски владения, те имат голямо рускоезично малцинствено население. Те са заплашително близо до Санкт Петербург и разделят Русия от нейния анклав Калининград. Преди всичко, те предлагат най-очевидното бойно поле, където Путин може да изпита ангажимента на НАТО към колективната отбрана. Финландия, отделена от Естония само с около 80 километра открити води, осигурява бастион на подкрепа - и друга потенциална заплаха за родния град на Путин.

Междувременно, в противоположния край на страната, Лапландия навлиза в една от най-стратегически чувствителните части на Арктика. Северният ѝ край почти достига Баренцово море, което е вратата към Северния Атлантик за Северния флот на Русия. „Почти“, защото единственото арктическо пристанище на Финландия, Петсамо, беше отнето от Съветския съюз. Това прави Финландия и бастион за тясната северна крайбрежна ивица на Норвегия, която граничи с Русия, огнище на шпионаж .

В самия Петсамо се намира щабът на руския 14-ти армейски корпус, който се гордее с възможностите за десантни действия, представляващи особен интерес за Норвегия, предвид дългата ѝ брегова линия. Северна Лапландия граничи и със силно милитаризирания полуостров Кола, където се намират руските ядрени подводници за втори удар. Когато миналото лято украински дронове, превозвани с камиони, предприеха дръзките си атаки в Русия, една от целите бяха стратегическите бомбардировачи във военновъздушната база Оленя близо до Мурманск, само на около 160 километра от финландската граница.

Колкото и НАТО да се нуждае от Финландия, необходимостта е взаимна. Присъединяването не идва без усложнения за страна, която на практика не може да заповяда на своите наборници да се бият в чужбина. Нито пък ядреният чадър непременно се приема лесно с липсата на обществена подкрепа за разполагане на такива оръжия . И все пак нуждата на Финландия от стратегическата дълбочина, която съюзниците биха осигурили, означава, че тя трябва да се справя с подобни предизвикателства.

В Зимната война това, което в крайна сметка принуди Финландия да направи отстъпки, беше липсата на международна подкрепа, изправена пред враг, който можеше да поеме огромни загуби и да продължи да настъпва. Значението на НАТО се обобщава от първоначалния отговор на Нурми, когато го питам за живота в алианса, че Финландия е член от „колко, две години, седем месеца, а днес са шест дни?“.

Колкото и Путин да определя членството на Финландия в НАТО като провокация, враждебността на Москва произтича от нещо, което финландците не могат да променят: мястото, където живеят.

Финландия е известна с това, че година след година оглавява световната класация за щастие . Това може да изглежда странно, разбира се. Но готовността на финландците да защитават страната си също е много по-висока в сравнение с повечето други страни, особено в Европа. Може би тази готовност отразява убеждението им, че имат нещо, което си струва да бъдат защитени.

Междувременно някои европейски страни въведоха отново наборната военна служба или обмислят да го направят. Швеция я върна през 2018 г., след като я спря само осем години по-рано, а Латвия я въведе отново през 2023 г. Франция и Германия ще направят малки стъпки тази година с нови програми за доброволна военна служба.