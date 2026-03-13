IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин се страхува, че ще свърши като бившия цар Николай II - с куршум в главата

На това мнение е бившият специален пратеник на САЩ генерал Кийт Келог

13.03.2026
Снимка: БГНЕС

Бившият специален пратеник на САЩ генерал Кийт Келог заяви, че прекратяването на войната е възможно само, когато Кремъл осъзнае, че военната победа е невъзможна. В същото интервю за японската телевизия NHK, Келог каза, че Путин се страхува, че ще свърши като бившия цар Николай II, който беше екзекутиран след абдикацията си.

"Путин трябва да разбере, че няма да спечели повече украинска територия и да признае неспособността на Русия да спечели войната", каза Келог, когато го попитаха какво е необходимо, за да се постигне възможно най-бързо прекратяване на огъня. 

Той подчерта, че руската армия продължава да търпи значителни загуби поради наложените санкции.  А човешките загуби на фронта могат да достигнат 1,2-1,4 милиона загинали и тежко ранени.

Според американския генерал руският диктатор е наясно с щетите и загубите, понесени от страната му в резултат на войната, която той започна, и се страхува да бъде подведен под отговорност за действията си.

"Путин се притеснява, че може да се превърне в друг Николай II, последният руски цар, който беше застрелян, след като абдикира", каза Келог.

Според него прекратяване на огъня е възможно днес, ако Украйна и Русия се споразумеят да замразят конфликта по сегашната фронтова линия.

"Въпреки това Путин, а не украинският президент Володимир Зеленски, е този, който не иска прекратяване на огъня и настоява украинските войски да се изтеглят от Донбас, докато Украйна отказва да се откаже от териториите под свой контрол", добави Келог.

