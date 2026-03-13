Зеленски и Макрон се срещнаха в Париж, искат засилен натиск върху Русия СНИМКИ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Париж днес за разговори с френския президент Еманюел Макрон относно войната в Украйна и продължаващите мирни усилия.

Двамата лидери обсъдиха ситуацията със сигурността в Европа, Украйна и Близкия изток, както и сътрудничеството в областта на отбраната и съвместното военно производство, според Зеленски.

"Определихме стъпки и конкретни решения, които могат да доведат до силни резултати. Това се отнася както за противовъздушната отбрана, така и за бойната авиация“, каза украинският президент в съобщение, публикувано в социалната мрежа на X.

I am grateful for all the support France has provided to Ukraine, and for @EmmanuelMacron personal support. Today, Emmanuel and I spoke primarily about security of Ukraine and Europe, as well as global security in light of the events in the Middle East and the Gulf region. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2026

Миналата година Украйна подписа споразумение с Франция за потенциална покупка на до 100 изтребителя Dassault Rafale и осем системи за противовъздушна отбрана SAMP/T от следващо поколение, припомня Kyiv Independent.

По-рано Елисейският дворец заяви, че Макрон и Зеленски ще обсъдят френската и европейската подкрепа за отбраната на Украйна и начините за увеличаване на натиска върху Русия, а именно чрез насочване към нейния скрит флот.

"Важно е да продължим да оказваме натиск върху Русия заради тази война, за да постигнем истинска сигурност и траен мир“, каза Зеленски.

Макрон каза, че подкрепата на Франция за Украйна ще остане непоколебима и че е твърдо решен да продължи да оказва военна помощ на Киев.

Срещата се проведе точно когато САЩ предприемат стъпки за облекчаване на санкциите върху руския петрол, тъй като продължаващата война на Вашингтон с Иран води до покачване на цените на горивата.

На съвместна пресконференция с Макрон, Зеленски предупреди, че облекчаването на американските санкции може да осигури на Русия 10 милиарда долара за военните ѝ усилия.

"Това определено не помага за мира“, каза Зеленски.

ЕС и останалите членове на Г-7 ще запазят санкциите си срещу Москва, въпреки трудната ситуация на петролния пазар, подчерта Макрон.

"Контекстът на покачващите се цени на петрола по никакъв начин не бива да ни кара да преразгледаме политиката си на санкции спрямо Русия“, каза той на пресконференцията.

Френският президент също така заяви, че освобождаването на САЩ е ограничено и ще има незначително въздействие.

Коментирайки военните действия в Близкия изток, Зеленски отбеляза, че вече над 10 държави са се обърнали към Украйна за помощ в противодействието на иранските дронове.

"Това са на практика същите дронове, които иранският режим достави на Русия и научи руснаците как да ги използват срещу мирното украинско население“, каза Зеленски.

По-рано Киев потвърди, че е изпратил експерти по дронове в Йордания, Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства.

Това е второто посещение на Зеленски във Франция от назчалото на годината. Украинският лидер взе участие в срещата на върха на Коалицията на желаещите на 6 януари, където Франция и Обединеното кралство обещаха да разположат войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната.

Президентите ще "обменят мнения относно условията за справедлив и траен мир и в тази връзка ще направят равносметка на ангажиментите, поети в рамките на Коалицията на желаещите относно гаранциите за сигурност“, според предходно съобщение на Елисейския дворец.

Зеленски пътува до Франция ден след посещението си в Румъния, където подписа споразумения за засилване на сътрудничеството в енергийния и отбранителния сектор и посети съоръжение, обучаващо украински пилоти на F-16.