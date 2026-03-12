Александър Везенков скъса с Николета, вече е в отбора на ергените

Българският баскетболист Александър Везенков и гръцката състезателка по водна топка Николета Елефтериаду са се разделили, съобщават гръцки медии.

Според информацията двамата са поели по различни пътища още през декември, но са успели да запазят раздялата далеч от публичното пространство.

Елефтериаду обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж 2024. Тя е сребърна и бронзова медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.

Снимка: Getty Images

Двамата започват връзката си преди около пет години, докато Везенков играе за Олимпиакос в Атина. И двамата спортисти са свързани с клуба – той в баскетбола, а тя във водната топка, което улеснява запознанството им.

През цялото време докато са заедно те рядко коментират личния си живот публично и предпочитат да го пазят извън медийното внимание. Двамата живееха заедно в Атина и често се появяваха заедно на спортни събития.

Никол го подкрепяше от трибуните на мачовете на Олимпиакос. Преди повече от година гръцките медии спекулираха, че двамата мислят за семейство. Всичко започна след олимпиадата в Париж, след която Елефтериаду обяви край на кариерата си във водната топка.

Засега няма публично обявена причина за раздялата и нито един от двамата не е коментирал темата.