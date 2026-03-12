IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Александър Везенков скъса с Николета, вече е в отбора на ергените

Двамата засега не са коментирали раздялата

12.03.2026 | 09:25 ч. Обновена: 12.03.2026 | 09:26 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Българският баскетболист Александър Везенков и гръцката състезателка по водна топка Николета Елефтериаду са се разделили, съобщават гръцки медии.

Според информацията двамата са поели по различни пътища още през декември, но са успели да запазят раздялата далеч от публичното пространство.

Елефтериаду обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж 2024. Тя е сребърна и бронзова  медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос. 

николета везенков

Снимка: Getty Images

Двамата започват връзката си преди около пет години, докато Везенков играе за Олимпиакос в Атина. И двамата спортисти са свързани с клуба – той в баскетбола, а тя във водната топка, което улеснява запознанството им.

През цялото време докато са заедно те рядко коментират личния си живот публично и предпочитат да го пазят извън медийното внимание. Двамата живееха заедно в Атина и често се появяваха заедно на спортни събития.

Никол го подкрепяше от трибуните на мачовете на Олимпиакос. Преди повече от година гръцките медии спекулираха, че двамата мислят за семейство. Всичко започна след олимпиадата в Париж, след която Елефтериаду обяви край на кариерата си във водната топка.

Засега няма публично обявена причина за раздялата и нито един от двамата не е коментирал темата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

везенков Николета Елефтериаду
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem