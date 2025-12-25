IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Снегът превзема София, опесъчиха към Витоша

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища

25.12.2025 | 11:33 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци  - Алеко" и "Бояна – Златни мостове" . При необходимост пътищата в ПП  „Витоша“ ще се затварят за движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява. Обстановката в града е нормална, а движението се извършва при зимни условия, съобщиха от Столична община. 

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовият градски транспорт в районите „Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в Панчарево. Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Напомняме на водачите на пътно-транспортни средства да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

софия сняг
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem