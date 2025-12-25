Снегът превзема София, опесъчиха към Витоша

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове" . При необходимост пътищата в ПП „Витоша“ ще се затварят за движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява. Обстановката в града е нормална, а движението се извършва при зимни условия, съобщиха от Столична община.

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовият градски транспорт в районите „Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в Панчарево. Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Напомняме на водачите на пътно-транспортни средства да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.