Огромни суми са похарчени за превозните средства на рейнджърите в Петрохан

Внушителни суми са похарчени за превозните средства, с които са разполагали рейнджърите от Петрохан, съобщава в свое разследване на BIRD. Голяма част от тях са на името на “Българска Асоциация по Екстремни Спортове”, която ги придобива и ги дава под наем на НАКЗТ.

Името Българска Асоциация по Екстремни Спортове /БАЕС/ е подвеждащо, също като Национална Асоциация за Контрол на Защитените Територии /НАКЗТ/. Всъщност не става дума за сдружение, а за ООД. Фирмата е основана през 2018 г. от Ивайло Иванов. През 2022 г. Ивайло Калушев и Николай Златков придобиват дялове в компанията, а през октомври 2025 се вписват като съдружници Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Николай Златков и Пламен Статев – всичките покойници от Петрохан и Околчица.

Първите две години от своето съществуване дружеството не отчита дейност. Нещата се променят след като Калушев придобива хижата в Петрохан през 2020 г. за твърде скромната сума от 96 000 лв. За 2020 г. БАЕС отчита 45 хиляди лева активи – машини, апаратура и съоръжения, а за 2021 г. 56 хиляди лева.

За 2022 г. машините и съоръженията набъбват до 179 хиляди лева и се появява продукция за 23 хиляди лева – общо 211 хиляди лева активи. Сред тях са джип Тойота Хайлукс с екстри за общо 94 000 лв., три мотора за общо 45 000 лв и пейнтбол пушки за 12 500 лв.

Придобивките обаче са на кредит. През 2021 г. фирмата задлъжнява с 88 хиляди лева.

За 2022 дълговете на БАЕС нарастват до 292 хиляди лева. В последния наличен подаден отчет за 2024 г. задълженията са вече за 475 хиляди лева. Заемите не са предоставени от финансови институции.

Заемите на БАЕС към 2024 г. за 475 000 лв. Източник: Търговски регистър.

Джипът и моторите са отдавани в различни периоди от време под наем на НАКЗТ, но приходите от тях са по-скоро скромни. Скромни са и финансите на НАКЗТ, които за целия период на нейното съществуване нe надхвърлят 60 хиляди лева.

През октомври миналата година “Българска Асоциация по Екстремни Спортове” ООД придобива и станалия национално известен луксозен кемпер Мерцедес за близо 250 000 лв. Вероятно този разход и източникът на средствата никога няма да се появят в отчетите на фирмата в Търговския регистър, тъй като просто няма кой да ги подаде. Всички съдружници и управители вече не са между живите. Но е логично да добавим тези 250 000 лв. към вече съществуващите задължения на БАЕС, които за 2024 г. възлизат на 475 хиляди лв.

В изброените дотук сметки не влизат АТВ-та, моторни шейни, електрическите мотори, електрическите моноколела, дроновете, както и оръжията, с които е разполагала НАКЗТ. Ако се добавят и тези активи, съвсем реалистично е цената на техниката, с която е разполагала организацията, да надхвърли сумата от един милион лева.

Кой е предоставил близо половин милион лева заеми на “Българска Асоциация на Екстремни Спортове” ООД и откъде са парите за кемпера не е известно. До момента се знае, че кметът на София е дарил 80 000 евро за електрически мотори, но не на НАКЗТ, а по сметка на Ивайло Иванов. А близката до групата бизнесдама Саша Безуханова е дарила голяма сума за дронове.