България е втора в ЕС по жертви на пътя: С 30% трябва да спадне броят им до 2035 г.

България се нарежда на второ място в ЕС по брой жертви по пътищата за 2024 г. Това се посочва в доклад на Европейската комисия.

У нас са загинали 74 души на 1 млн. население, а зад България е само Румъния със 78 жертви.

"Имаме година с близо 50 жертви по-малко. Миналата година имаме 453 жертви, с 23 по-малко от предната. Да не забравяме, че сме тръгнали от 1200 загинали", коментира експертът по пътна безопасност Любка Маринова в студиото на "България сутрин".

С 30% трябва да спадне броят на жертвите по пътищата до 2035 г.

Когато говорим по телефона, с 4 пъти се увеличават катастрофите, а когато пишем SMS - с 23 пъти, стана ясно от думите на пътния експерт.

Маринова изтъкна, че поставените камери за средна скорост и въведените ограничения по пътищата са направили шофьорите по-дисциплинирани.

Тя призова да се върнат камерите за преминаване на червен сигнал на светофара.

"Напоследък стана като традиция да се минава на червен светофар, не само от шофьорите на коли, но и от автомобили на градския транспорт. Това е много опасно. Когато имаше такива камери, нямаше такива нарушения. Те заснемат и неправилни маневри и нарушения", каза Любка Маринова.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя беше категорична, че КАТ трябва да се дооборудва с такива камери.

Като друга работеща мярка гостът препоръча по-сериозно присъствие на "Пътна полиция" на пътя, защото "всява респект и дисциплина в пътното движение".

Като правилна мярка тя определи конфискацията на автомобилите.

Изтъкна, че мерките ще превъзпитават, ако се реализират по-бързо.

"Глобите трябва да зависят от доходите - когато един богат човек плати милион евро, ще помисли дали да допуска нарушение. Има една прослойка, за която тези повишени глоби не играят роля. Не се отнемат навреме книжките, оставя се в едно време, когато можеш да караш с книжка, която не ти е отнета в действителност или пък караш без книжка", посочи Любка Маринова проблемите в законодателството.

Като положителна тенденция тя изтъкна факта, че през 2024 и 2025 г. в София няма загинало дете в катастрофа. Това е в резултат на работата на "Пътна полиция" със Столична община.

Маринова призова обучение за пътна безопасност да се извършва и на младежите, които се качват на тротинетки.

Тя сподели, че е била свидетел как две момчета се теглят по оживен столичен булевард.

"Трябва да познават законите. Младежите, които карат тротинетките, да знаят какво правят. Родителите искат всичко да направят за децата си, но не ги възпитават - трябва да ги обучат, да седнат с тях", каза още експертът по пътна безопасност.