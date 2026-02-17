Иран и САЩ са се договорили за основни принципи за бъдещо споразумение

Иран и Съединените щати са постигнали широко съгласие по „набор от основни принципи“, които могат да проправят пътя към евентуално споразумение, заяви иранският външен министър Абас Арагчи след преговорите в Женева.
„В крайна сметка успяхме да постигнем широко съгласие по набор от ръководни принципи, въз основа на които ще продължим напред и ще започнем работа по текста на потенциално споразумение“, каза Арагчи пред държавната телевизия. Той определи последния кръг от преговори като „по-конструктивен“ в сравнение с предишния по-рано този месец.
От Техеран уточниха, че все още не е определена дата за трети кръг от преговорите. По думите на Арагчи двете страни първо ще изготвят проектотекстове на евентуалното споразумение, които ще бъдат разменени, а едва след това ще бъде насрочена нова среща.
„Не е определено конкретно време“, подчерта иранският външен министър и уточни, че работата по проектите ще продължи преди да се фиксира дата за следващия кръг.
Поредният кръг преговори за ядрената програма на Иран продължи близо три часа, отбеляза АФП.