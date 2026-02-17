IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Меси с романтична изненада за Антонела за Свети Валентин

Зарадва любимата с огромен подарък

17.02.2026 | 18:15 ч. Обновена: 17.02.2026 | 18:31 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Футболистите редовно могат да правят романтични изненади на половинките си, да ги радват със скъпи подаръци, луксозни престои в хотели и екзотични екскурзии. На Свети Валентин повечето бяха във вихъра си и дамите се похвалиха с подаръците, романтичните срещи и цветята за празника.

Но определено можем да отличим Лео Меси като един от най-големите романтици. Това доказа съпругата му Антонела Рокуцо.

Тя публикува в профила си в Instagram серия кадри от празника.

Първо виждаме как 37-годишната красавица и 38-годишният футболист са в ресторант. Антонела е заложила на къса рокля с паднали дълги ръкави в червено, като демонстрира топ форма.

Има кадри на кулинарни шедьоври, на вкусен десерт, на красив плажен пейзаж.

Но най-голямо впечатление направи предпоследната снимка. Там Рокуцо позира в дома си, в обятията на огромна плюшена мечка.

Светлокафявият мечок е по-висок и голям от звездата и заема доста място в стаята.

Феновете пишат колко е сладко плюшеното животинче и какъв страхотен жест е направил Меси.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Лео Меси Свети Валентин подарък плюшена мечка Антонела Рокуцо
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem