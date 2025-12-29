ПСС: Времето в планините е тихо, снежната покривка е оскъдна

Времето в планините днес е ясно и тихо. В по-високите части е умерено ветровито, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Снежната покривка е оскъдна. От ПСС обясниха, че има отделни сигнали за навявания на сняг.

Хората да бъдат подготвени за зимни условия в планините и да са добре екипирани, призовават още от ПСС.

Не е имало инциденти в планините през изминалото денонощие.

Над планините облачността ще бъде променлива, след обяд - често намаляваща до предимно слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.