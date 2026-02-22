Унгарската МОЛ все още има интерес да купи рафинерията на "Лукойл" в Бургас

Председателят и главен изпълнителен директор на унгарската МОЛ заяви, че компанията не се е отказала от интереса си към рафинериите от портфолиото на "Лукойл" в България и Румъния, въпреки че в момента водеща роля в сделката има друг кандидат-купувач.

Той посочи вече е постигнато принципно споразумение, като американски инвестиционен фонд възнамерява да придобие активите. Сделката в момента е на етап разглеждане от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), което означава, че финализирането ѝ зависи от регулаторно одобрение.

"Има принципно споразумение, американски фонд би купил активите, а трансакцията е пред OFAC. Ние не сме се отказали напълно, следим развитието, но топката не е в нашето поле", заяви Хернади пред унгарското независимо издание "Телекс".

БГНЕС припомня, че много компании проявяват интерес към чуждестранните активи на "Лукойл", оценявани на около 22 млрд. долара. Сред потенциалните купувачи са американският инвестиционен фонд The Carlyle Group и Midad Energy от Обединените арабски емирства. Продажбата се налага заради санкциите срещу Русия от САЩ и Великобритания заради войната в Украйна, които затрудняват трансфера на руски енергийни активи в чужбина.

Правителство на Росен Желязков назначи особен управител в рафинерията на Лукойл в България, чиято задача е да следи финансовите потоци и да гарантира, че те няма да бъдат използвани за финансиране на военните действия.