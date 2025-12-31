Градският транспорт в София ще струва 80 евроцента

От 1 януари 2026 г. Център за градска мобилност преминава към разплащане в евро. Цените на превозните документи са преизчислени по официалния курс (1 EUR = 1.95583 BGN) и закръглени надолу в полза на пътниците.

Намалени са цените както на краткосрочните превозни документи, така и на дългосрочните абонаментни планове. Билетът 30+ ще струва 0.80 €, картата за всички дневни линии 2.00 €. Месечната карта по редовна тарифа ще е на цена от 25.50 €, а годишната карта за всички линии – 185 €.

Ученици, студенти и докторанти ще плащат по 7.50 € за месечни карти за всички линии, а младежите до 26 ненавършени години – 12.70 € на месец или 127.00 € за година.

За пенсионери, лица над 68 години и такива с намалена трудоспособност също има намаление в цените на картите. Пенсионерите по стаж и възраст ще заплащат по 12.70 € за месечна карта, а лицата, навършили 68 години, по 5 €. Картите на хора с намалена трудоспособност ще струват съответно 10.20 € (намалена трудоспособност между 50% и 70.99%) и 5.00 € (за лица с намалена трудоспособност над 71%).

Пътниците, които имат и ползват краткосрочни или дългосрочни превозни документи, могат да пътуват с тях до изтичането на срока им. Новото зареждане след 1 януари ще е с цени в евро, пише БГНЕС.