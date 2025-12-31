Издаването на лични документи поскъпва от 1 януари

Таксите за издаване на лични документи в България ще бъдат увеличени от 1 януари 2026 г., предвиждат приети промени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи. Решението е част от нормативните промени, свързани с въвеждането на еврото и актуализиране на административните такси.

Издаването на първа лична карта за лица между 14 и 16 години е безплатно, независимо дали услугата е обикновена, бърза или експресна. За следваща лична карта за лица от 14 до 18 години таксата при обикновена услуга е 10,74 евро, при бърза – 21,48 евро, а при експресна – 53,70 евро. За гражданите на възраст между 18 и 70 години, които получават лична карта със срок на валидност 10 години, има увеличение от досегадействащите тарифи. Обикновената услуга за издаване на лична карта ще струва 15,34 евро, бързата – 30,68 евро, а експресната – 76,70 евро.

Лицата над 70-годишна възраст са освободени от заплащане на такса за лична карта. За хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 процента таксите са значително по-ниски – 1,53 евро за обикновена услуга, 3,06 евро за бърза и 7,65 евро за експресна.

По отношение на паспортите - за първи паспорт на деца до 14 години обикновената услуга е 5,11 евро, бързата – 10,22 евро, а експресната – 25,55 евро. За следващ паспорт в същата възрастова група таксите са съответно 10,23 евро, 20,46 евро и 51,15 евро. За граждани на възраст между 14 и 58 години обикновената услуга за паспорт струва 20,45 евро, бързата – 40,90 евро, а експресната – 102,25 евро. За лицата между 58 и 70 години цените са – 10,23 евро за обикновена услуга, 20,46 евро за бърза и 51,15 евро за експресна. Гражданите над 70 години заплащат 5,11 евро при обикновена услуга, 10,22 евро при бърза и 25,55 евро при експресна.

Новите, по-високи такси ще се прилагат за заявления, подадени след 1 януари 2026 г., пише БГНЕС.