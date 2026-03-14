Разкриха елитни убийци на Путин, защото един агент използвал... Google Translate

"Център 795", който се появи след избухването на войната в Украйна и е съставен от елитни части на ГРУ и ФСБ, е създаден за извършване на критични операции - от военни мисии в Украйна до отвличания и политически убийства в чужди държави. Един от служителите на тази свръхсекретна организация беше арестуван наскоро в Колумбия по обвинение в планиране на отвличането на няколко противници на режима на Владимир Путин. Той беше заловен, след като допусна грешката да общува с друг агент, използвайки... Google Translate.

Когато беше арестуван на международното летище Елдорадо в Богота, Денис Алимов изглеждаше като обикновен руски турист, дошъл в Колумбия, за да избяга от суровата московска зима. Всъщност той беше награден ветеран от елитното подразделение на специалните части "Алфа" на ФСБ, който от 2023 г. работеше като агент за "Център 795" - таен отдел за шпионаж и убийства, проектиран да бъде неоткриваем, пишат от The Insider.

Алимов беше един от най-важните оперативни служители на групата. В продължение на две години той ръководеше глобална мрежа от агенти, чиято цел беше да убиват политически врагове на московския режим.

След като агентите, които той вербува, не успяват да изпълнят мисията си и един от тях е арестуван, е време Алимов да вземе нещата в свои ръце. По-малко от 24 часа след като се качва на самолет на летище Внуково в Москва, Алимов също е арестуван. ФБР следи шпионина повече от година, включително като наблюдава разговорите му с чуждестранните убийци, които той вербува, тъй като той комуникира с тях с помощта на Google Translate.

"Център 795" е трябвало да функционира като армия в сянка. Решението за създаването му е взето след многото неуспешни операции, извършени от подразделение 29155 на ГРУ, отговорно за отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, опита за преврат в Черна гора и серия от убийства и бомбени атентати в Европа.

За разлика от старото звено, ръководено от генерал Андрей Аверианов, "Център 795" докладва директно на началника на руския Генерален щаб и се занимава не само с убийства, но и със събиране на разузнавателна информация, наблюдение и саботаж.

"Център 795" е бил предназначен да функционира като армия в сянка

Идеологическият архитект на звеното и негов основен финансист е Андрей Бокарев, милиардер, който търгува с оръжие и управлява един от най-големите железопътни и отбранителни конгломерати в Русия: "Трансмашхолдинг". Точно както бившият лидер на групата "Вагнер", Евгений Пригожин, използва богатството си, за да финансира своята наемническа група и "ферми за тролове", Бокарев използва приходите от бизнеса си, за да финансира "Център 795".

Чрез "Център 795", създаден в същия военно-промишлен комплекс, където се намира и административна сграда на известния концерн "Калашников", изпълнителният директор на държавния конгломерат "Ростех", който частично притежава производителя на оръжие, е получил нещо, което отдавна е искал: собствена частна армия.

Сергей Чемезов, ръководителят на "Ростех", е една от най-влиятелните фигури в руския апарат за сигурност и един от най-доверените помощници на Путин. Чемезов и Бокарев имат много близки отношения.

Награда от 1,5 милиона долара за всяка убита или "депортирана" цел

"Център 795" разполага с приблизително 500 офицери, разделени в три дирекции: Разузнаване, Щурм и Бойно осигуряване. Последната включва бронирани, противовъздушни и противотанкови части, оборудвани с танкове Т-90А и ракетни установки "Смерч".

В началото на войната в Украйна "Център 795" е имал задачата да събира информация за местоположението на елитни украински войски и чуждестранни военни инструктори, както и за местоположението на системите "Химарс", получени от украинците, за да могат те след това да бъдат унищожени с ракети или дронове.

За да бъдат вербувани в това специално звено, кандидатите са преминали през строг процес на подбор. Приетите получавали заплати от около 7 800 долара на месец, докато командирът на звеното, Денис Фисенко, ветеран от звено "Алфа", печели около 40 000 долара на месец.

За да залови дисидентите, издирвани от режима на Путин, Алимов, агентът, арестуван по-късно на летището в Богота, се нуждаел от някой, който можел да се движи свободно из Европа и който нямал очевидни връзки с руските разузнавателни служби. Така той открил Дарко Дурович - мъж от сръбски произход, живеещ в САЩ. Основните му цели били от "република" в Русия, най-вероятно Чечня. Дурович получил авансово плащане от 60 000 долара, като за всяка успешно "депортирана в Русия" цел се изплащали допълнителни 1,5 милиона долара. Ако операцията била успешна и били идентифицирани допълнителни цели, на Дурович било казано, че за трето лице, издирвано "живо или мъртво", може да получи над 10 милиона долара.

Езикова бариера и... катастрофално решение

Въпреки че руснаците инвестираха сериозно в защитата на "Център 795" от вида инфилтрации, които са компрометирали други тайни операции в миналото, те не взеха предвид езиковата несъвместимост между своите агенти.

Алимов говореше руски, Дурович говореше сръбски. Нито един от двамата не знаеше езика на другия достатъчно добре, за да общува за текущата операция. Решението им беше просто, но по-късно се оказа катастрофално за цялото звено: те избраха да използват Google Translate.

Съобщенията бяха предадени с помощта на криптирани приложения, но Google използва сървъри в САЩ, до които ФБР може да получи достъп с помощта на обикновена заповед за наблюдение. Разследващите правят именно това и получават достъп до преводи в реално време на всички съобщения, които двамата си размениха.

За агентите на ФБР информацията, получена по този начин, беше по-лесна за обработка дори от аудио прихващане, тъй като всички съобщения вече бяха транскрибирани.

Съобщенията, изпратени от Дурович до неговите сътрудници, също показват, че Алимов има тесни връзки с Рамзан Кадиров, лидерът на Чечения. Алимов е бил натоварен няколко пъти със задачата да преследва противниците на Кадиров - членове на чеченската диаспора в Европа, които искат Чечения да стане независима от Русия.

Гаф на един-единствен небрежен агент компрометира цяло секретно звено

Използването на Google Translate не е единственият гаф на Дурович. След като посещава Русия два пъти, през юли и октомври 2024 г., той е разпитан при завръщането си в САЩ от специални агенти на ФБР. Въпреки че се преструва, че е на почивка в Турция, лъжите му са разкрити лесно.

Дурович е арестуван през март 2025 г.

Разкритията за "Център 795" ще създадат дългосрочни проблеми за руското разузнаване. Цялото звено е компрометирано поради грешката на един-единствен небрежен агент. Звено, предназначено да бъде неоткриваем инструмент за принуда, не е било разкрито чрез обширни контраразузнавателни усилия или с помощта на дезертьор или двоен агент, а просто защото двама души не са знаели как да общуват помежду си, без да разкрият, че планират отвличания и убийства.

Както и в предишните случаи, Русия най-вероятно ще създаде друго звено, което да замени "Център 795", и ще бъде по-внимателно какви инструменти за превод използва. Въпросът е дали ще бъде по-внимателен и към хората, които наема.