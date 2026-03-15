3 витамина за жените над 50

Въпреки че не можете да контролирате остаряването, съсредоточаването върху промени в начина на живот може да помогне за минимизиране на негативните странични ефекти от свързаните с възрастта физически промени и да ви помогне да живеете не само по-дълго, но и по-добре. Кои са 3-те витамина, които могат да ви помогнат за това?

Витамин D

„Витамин D е от съществено значение за здравината на костите, баланса на настроението и имунното здраве“, споделя специалистът Бес Бергер. Той се намира в мазните риби, обогатените млека и зърнени храни, но може да е трудно да се получи достатъчно чрез храната. Освен това, можете да си го набавите само от излагане на слънце от края на пролетта до началото на есента, добавя д-р Рейчъл Пожедник.

Защо витамин D е важен над 50-годишна възраст?

С напредване на възрастта жените губят костна маса. „След като жените навлязат в 40-те си години, загубата на костна маса започва да се случва по-бързо, отколкото може да се образува нова кост“, казва Джордан Лангхоу, регистриран диетолог, сертифициран физиотерапевт. По време на перименопаузата и менопаузата загубата на костна маса се ускорява още повече поради намаляващите нива на естроген и намаленото усвояване на калций. „Витамин D е необходим, за да се усвои калций и да се поддържат костите здрави с напредване на възрастта“, казва Лангхоу.

